Antonio de la Vega, entre el terror y la comedia

Diversificar a su audiencia y explorar distintas historias es una constante para el actor Antonio de la Vega, quien además de estar sumergido en las narrativas de las plataformas streaming, también se mantiene activo en producciones internacionales para América Latina y con los pies más que puestos en la pantalla grande.

Tras el estreno de la segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?”, de Netflix, Antonio de la Vega resalta la proyección que los actores adquieren a través de estas plataformas e historias originales, en particular cuando se impulsan géneros como el misterio y el suspenso que no se habían explotado con fuerza.

“Desde la primera temporada ha tenido un gran éxito la serie y la segunda temporada no ha sido la excepción, vamos muy bien, siendo el primer lugar en 52 países, estoy muy contento la vedad. Para la historia, la primera y la segunda temporada fueron grabadas al mismo tiempo y cuando me llaman los productores porque les interesaba que hiciera a este personaje, tuve la oportunidad lo que llevaban filmado, de cómo era la historia, a mí me gustó, me enganchó inmediatamente desde el primer capítulo, fue decisivo”.

Reconocido también por participar en “Club de Cuervos” y “El Señor de los Cielos”, De la Vega resalta la importancia que su personaje “Abel Martínez” tiene en “¿Quién mató a Sara?”, que desde la primera temporada marcó un eje clave en el desarrollo de la historia protagonizada por Manolo Cardona, y que en esta nueva sesión añadirá más incertidumbre para descubrir realmente quién generó todo este caos.

“Abel Martínez es una de las piezas clave en la búsqueda de ‘Alex’, en la verdad sobre la muerte de su hermana y saber quién realmente era ella, porque justo en esta segunda temporada se empieza a dar cuenta que su hermana no era la persona que parecía ser, surgen muchísimos secretos y ‘Abel’ es clave para desenterrar un poco el pasado de Sara”.

Enganchado a “Animales Humanos”

Antonio de la Vega está a la espera del estreno de “Animales Humanos”, filme que protagoniza junto a Adriana Louvier, bajo la dirección de Lex Ortega, en una historia que dejará en claro que las relaciones afectivas y las familias no siempre viven en la perfección.

“Estamos orgullosos de este proyecto, han esperado un poco para el estreno, pero por la pandemia decidieron esperar. Es de terror psicológico, comparto créditos con Adriana Louvier, con quien disfruté muchísimo trabajar”.

Antonio de la Vega celebra que el terror y el misterio tenga cada vez más impulso en Latinoamérica y particularmente en México, al asegurar que la apertura de la industria hacia las plataformas, más talento nacional e internacional y apostar por historias poco convencionales son un nuevo motor para generar contenidos atractivos.

Humor y reflexión

De la Vega también está al pendiente de las filmaciones de “Parientes a la fuerza”, producción desarrollada por Telemundo en donde dará una perspectiva especial sobre las familias latinas y cómo cada uno de sus integrantes enfrentan sus propios retos y prejuicios para romper con las ataduras sociales, con un toque de comedia.

“Resalta los valores de la familia latinoamericana y mexicana. Mi personaje lo tiene todo, es afortunado desde la cuna, no tiene necesidades, pero es un poco banal, no le da valor a lo demás, solo al dinero. Ciertos eventos le hacen ver hay que otros valores como la familia, la amistad y el amor”.

MQ