Antología romántica en el Telmex

Los Yonic’s, Los Freddy’s y Los Muecas se presentarán en concierto hoy jueves en punto de las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, como parte de una gala romántica donde no solamente se evocará al amor y a los corazones rotos, ya que además, la taquilla del evento se destinará a la asociación Cáritas para una clínica de hemodiálisis. En entrevista, José Manuel Zamacona y su hijo José Manuel Zamacona Jr., hablan de este espectáculo donde presentarán su sencillo más reciente, titulado “Si le dices que sí”.

“Este es un concierto con causa, nos sumamos a la iniciativa de Cáritas y Pibe Music que están organizando este evento y nosotros accedimos para presentarnos con estas otras agrupaciones que son Los Freddy’s y Los Muecas. El escenario es grande y digno de la gente que va a aportar, porque (con ese dinero) se puede salvar una vida”, dice el líder de Los Yonic’s.

Sobre cómo será la estructura de la velada, comparte que cada grupo tendrá su espacio para presentar su espectáculo. “Cada quien tendrá su show, pero nosotros en lo particular, sí traemos un show diferente, estamos estrenando ‘Si le dices que sí’ donde hago un dueto con mi hijo, este tema y el de ‘Palabras tristes’ -el himno de Los Yonic’s- que grabamos con Mon Laferte serán parte del álbum que se llama ‘Pedazos de mí’ que ya está a punto de salir”.

Esa placa también incluirá colaboraciones con Río Roma, Edith Márquez y Alexandra, los temas son éxitos y las melodías inéditas. “Este disco tiene la esencia de siempre, pero se escucha más fresco, mi hijo está cuidando esa parte para que la gente sepa que es música hecha para ellos”.

El siguiente sencillo en promoverse será “Prefiero rendirme”, un dueto de Zamacona Jr., con Río Roma. Desde 2007 ingresó a la agrupación Zamacona Jr., y ha estado impulsando junto con su padre el que Los Yonic’s siga siendo una alineación generacional que conquista a nuevos públicos con romanticismo.

“Yo sigo trabajando con mi padre, no se ha tomado la decisión de que yo me vaya a quedar con el grupo todavía, porque también queremos hacer un proyecto conmigo, pero vamos a dejarle al tiempo y a Dios que me guíen. Pero en este momento estoy trabajando con él, las cosas van muy bien, el público nos ha aceptado, parece que estamos viviendo un segundo aire, nuestros eventos han estado llenos y nos sentimos muy felices por eso”, dice José Manuel Jr. Finalmente dice que para el lanzamiento del nuevo disco están pensando en hacer un concierto de remembranza donde puedan participar los artistas que los acompañan en esta placa.

Luego de esta presentación en Guadalajara, Los Yonic’s irán a Nayarit, Puerto Vallarta, Michoacán y después van a Estados Unidos para regresar a México a las Fiestas Patrias.

¡Agenda!

Los Yonic’s, Los Muecas y Los Freddy’s en concierto. Hoy a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Boletos desde $350 a mil 500 pesos en taquillas del recinto y el sistema Ticketmaster.