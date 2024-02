El actor mexicano Gael García Bernal se declaró este sábado "feliz" de poder presentar en la Berlinale 'Another end', del realizador italiano Piero Messina, una película que calificó de "profunda y sumamente romántica".

La estrella conocida por cintas como 'Amores perros' o 'Babel' expresó en una rueda de prensa en Berlín su alegría por trabajar con actrices "maravillosas" como Renate Reinsve y Bérénice Bejo, en la ficción respectivamente su difunta pareja y su hermana.

"Es una película muy profunda y sumamente romántica, porque creo que hay pocas películas tan románticas hoy en día", destacó, para bromear después que estaba "hablando como un viejo".

En un futuro distópico, García Bernal interpreta a Sal, un hombre incapaz de superar la pérdida de su novia y al que su hermana empuja a hacer uso de nueva tecnología que permite reencarnar los recuerdos de los difuntos en el cuerpo de otra persona por un tiempo limitado para decirles adiós.

La cinta "pondera preguntas filosóficas muy importantes", señaló el actor mexicano, que reflexionó sobre la división entre cuerpo y alma y las oportunidades que abren las nuevas tecnologías.

"En la cultura occidental pensamos que el cuerpo no es la persona, que es por así decir una vasija desechable, pero la película desafía esta idea de una forma muy sensorial e instintiva", comentó García Bernal, quien agregó que la "complejidad biológica" del cuerpo es parte de la vida.

García Bernal señaló además las tecnologías ya existentes hacen, hasta cierto punto, algo similar a las de la película, puesto que las fotografías registran recuerdos, aunque quizá no la interpretación que se hace de ellos.

En cualquier caso, remachó sin dudarlo, en la vida real no tomaría la decisión de traer de vuelta en otro cuerpo a la personalidad de un ser querido.

'Another end' se proyecta hoy en la Berlinale en la categoría de competición, junto con otros filmes que también optan al Oso de Oro como la alemana 'With love, from Hilde' y la francesa 'L'empire'.

