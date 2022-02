Anne Hathaway y Jared Leto juntos: Mira el increíble tráiler de "WeCrashed" de Apple TV+

Apple TV+ lanzó este jueves el primer tráiler de “WeCrashed”, la increíble serie limitada protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway.

De acuerdo con Apple TV+, “WeCrashed” está basada en el exitoso podcast de Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”. Esta serie original se estrenará en la plataforma con 3 primeros epidosios a partir del 18 de marzo; posteriormente, estrenará un nuevo capítulo cada viernes hasta el 22 de abril.

Apple TV+: ¿De qué trata "WeCrashed"?

El póster oficial de WeCrashed. CORTESÍA / APPLE TV+

“WeCrashed” está inspirada en hechos reales - y en una historia de amor en el centro de todo. WeWork pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de $47 mil millones en menos de una década.

Luego, en menos de un año, su valor se desplomó. ¿Qué sucedió? Kyle Marvin, America Ferrera y O-T Fagbenle son parte del elenco a lado de Leto y Hathaway.

"WeCrashed" es una creación de Eisenberg (la nominada al Premio Spirit "Little America," "Good Boys") y Crevello ("The Long Dark"), quienes también se desempeñan como coguionistas, productores ejecutivos y co-showrunners, está dirigida por John Requa y Glenn Ficarra ("This is Us," "Crazy Stupid Love").

Requa y Ficarra son productores ejecutivos junto a Charlie Gogolak, Hathaway y Natalie Sandy. Leto y Emma Ludbrook son productores ejecutivos a través de su productora Paradox y Hernan Lopez, Marshall Lewy y Aaron Hart productor ejecutivo de Wondery.

AC