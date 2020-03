Anne Hathaway protagonizará adaptación "French children don't throw food"

La actriz estadounidense Anne Hathaway, encabezará la adaptación cinematográfica de French children don´t throw food, autobiografía de la periodista Pamela Druckermann.

Studio Canal y Blueprint Picture producirán el proyecto que se encuentra en desarrollo con un guión de Jamie Minoprio y Jonathan Stern, informó The Hollywood Reporter.

La película seguirá a una periodista estadounidense que se muda a París por el trabajo de su esposo y cría a una familia allí. Busca equilibrar su familia, su carrera y luchar contra los sentimientos de que están fallando ambos.

Ella observa a sus vecinos y amigos franceses para descubrir los secretos detrás de la crianza de sus hijos, bien educados, aunque termina aprendiendo que todos, aunque puedan parecer perfectos, tienen sus propios problemas.

Hathaway, de 37 años, obtuvo el premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Los Miserables y también es conocida por las cintas El diario de una princesa, The devil wears Prada, y Rachel getting married, entre otras.

Recientemente estrenó The last thing he wanted del director Dee Rees, en Netflix, y próximamente aparecerá en The Witches de Robert Zemeckis, que representa la segunda adaptación al cine de la novela del mismo nombre del escritor Roald Dahl.

JL