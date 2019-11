Angélica Vale te viene a contar sus "Mentiras"

Este sábado 9 de noviembre se presenta “Mentiras, el musical” en el Teatro Galerías con dos funciones, a las 18:00 y 21:00 horas. Esta puesta en escena, que ya tiene 10 años de trayectoria, es toda una tradición para los espectadores tapatíos. Angélica Vale, quien da vida a “Daniela”, una de las protagonistas de la historia, cuenta en entrevista que gran parte del éxito de este proyecto se debe a que las canciones ochenteras forman parte de nuestra cultura popular.

“Estoy feliz y emocionada, son ochos años, casi nueve, de estar en esta obra y la verdad es que no me imaginé que esta puesta en escena me fuera a acompañar por tantos años, cuando entré, me acababa yo de casar. Y ahora estoy feliz de regresar a Guadalajara, ¡caray! Hace siglos que no voy, estoy feliz de volver y de echarme unos tequilas después de la función, ¡cómo no!”, cuenta entre risas.

Añade que la puesta en escena no caduca porque todas las actrices y los actores que alternan los personajes y que han formado parte de su historia, le ponen alma y corazón: “Es una obra que no cansa ni de hacerla, ni de verla. Creo que las canciones tienen mucho que ver, además la historia es muy divertida. Todo se juntó y es muy difícil que pase, que todo se alinee para que todo se dé en un mismo proyecto y la verdad es que es sensacional”.

La cita en el Galerías será con funciones a las 18:00 y 21:00 horas este 9 de noviembre. Boletos de $400 a $750 pesos.

En eterna transformación

“Mentiras, el musical” continuamente se está renovando en la manera en cómo ofrece el espectáculo, por ejemplo, para los 10 años hicieron una presentación en el Auditorio Nacional e incluso grabaron un disco acompañados por orquesta anteriormente. “Ahora en marzo vamos a celebrar el onceavo aniversario porque nos fue muy bien con el décimo, pero todo se ha ido dando sin querer, no ha sido nada planeado ni a propósito, todo se ha dado poco a poco, imagínate que cada año vayamos al Auditorio, ¡sería sensacional!”.

Angélica destaca que la producción y el elenco nunca imaginaron los alcances que iba a tener esta trama donde los amores, los engaños y los celos toman forma con las canciones más emblemáticas de una época dorada que dio a grandes estrellas como Yuri, Mijares, Emmanuel, Lupita D’Alessio, Dulce y Daniela Romo, entre otros. “Nunca imaginamos que íbamos a durar tanto tiempo y que esto iba a ser el éxito que es y todo lo que significa no nada más para el público sino también para los que participamos y hemos estado ahí, porque muchos han ido y venido, y otros vamos y regresamos todo el tiempo”.

Angélica confiesa que el 2019 ha sido un buen año para ella, principalmente porque ha estado en las presentaciones de “Mentiras, el musical”, también porque tiene un programa de radio en Los Ángeles, igualmente disfruta su faceta como madre y ha hecho doblaje, actualmente es parte de la serie animada para adultos “Seis manos”, que se puede ver a través de la plataforma Netflix.

¿Quién es quién?

Además de Angélica Vale, quien interpreta a “Daniela”, el elenco se compone por Lorena de la Garza (“Yuri”), Carlos Gatica (“Emmanuel”), Dalilah Polanco (“Lupita”) y María Chacón (“Dulce”).

La trama nos presenta un misterioso asesinato, un extrañísimo testamento, cuatro guapísimas y apasionadas mujeres, una desconcertante visitante, un confundido galán y una cascada de buen humor.