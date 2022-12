Ángela Aguilar: Este es el color favorito de la cantante

La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, brilla en todos los escenarios en los que se presenta, pero también se ha convertido en una gran influencer en las redes sociales, lugar donde Ángela deslumbra a sus fans con sus looks.

Últimamente Ángela Aguilar ha estado muy activa en su perfil de Instagram, donde incluso se ha animado a realizar algunas rondas de preguntas y respuestas con sus seguidores. Recientemente algunos de sus fanáticos le consultaron cuál es su color favorito y la artista no dudo en responder.

¿Cuál es el color favorito de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar aseguró que de momento es el negro, pero que no le disgusta vestir con otros colores tanto arriba como abajo del escenario. "Ahorita me está gustando mucho el negro", fueron sus palabras exactas. Pero esta no fue la única pregunta que le realizaron a la hija de Pepe Aguilar.

Los fanáticos de Ángela Aguilar también le preguntaron por qué estaba luciendo extensiones, a lo que la cantante respondió que ama su cabello corto (ya que es muy cómodo), pero que cada tanto le gusta verse renovada y con un nuevo cambio de look.

También le consultaron cómo se llama su caballo frisón, "Troyano", respondió la joven. En cuanto a su canción favorita, la cantante respondió "The Hardest Part" del grupo británico Coldplay.

Estas rondas de preguntas y respuestas son las favoritas de los fanáticos de Ángela Aguilar ya que le permiten a los mismos conocer un poco más sobre los gustos de la joven. Al mismo tiempo estas rondas son ideales para la hija de Pepe Aguilar para que pueda mantener una relación más cercana con quienes apoyan su música y carrera todo el tiempo.

LSPC