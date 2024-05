Andrés Koi y la vida después de Dvicio: estrena su álbum solista AIJAG

El músico y cantautor español, Andrés Koi, quien fuera parte de la banda Dvicio, acaba de lanzar su primer material discográfico como solista, titulado “AIJAG” (Andrés It´s Just a Game), el cual contiene 13 temas .

“Fueron 12 años trabajando con Dvicio, trabajando al frente de una banda que me dio sobre todo muchas oportunidades de viajar y de conocer a gente. Comenzamos muy jóvenes, yo tenía entre 19 y 20 años cuando me vine a México a vivir, entonces, puedo decir que la agrupación ha sido mi escuela, pero ahora arrancamos una etapa muy divertida, pero desde el tercer escalón, ya tengo 31 años y cinco discos en la espalda con esta banda”, refiere Andrés.

Ahora está más que orgulloso de lanzar “AIJAG” el cual también está disponible en vinilo. Además, el arte del material, tiene mucho de él y de su novia, pues ellos se encargaron de hacer los dibujos e imágenes que aparecen en la portada.

“Fuimos pintando el lienzo poco a poco, encontrando esa estética que también se refleja en la contraportada, al final es todo un universo nuevo que he ido creando poco a poco en este año y medio, desde principios del 2023 hasta en abril que se publicó el disco, así que estoy muy contento de la congruencia con la que he hecho este material, además de lo que habla, que es sobre un proceso de reinvención y de atreverse a pasar uno de los ciclos de vida que todos tenemos, es un disco que a mí me ha salvado mucho y me ha hecho muy bien”.

Andrés es más libre, más relajado y más él mismo. “Quizá no me comparo con el Andrés que era hace dos años, pero es bonito cómo la gente dice que me ve más libre, más enérgico y más yo. Y qué bueno que las personas perciban eso, quizá que ese era el anhelo mío, encontrarme al 100% y conectar con gente que seguramente no era parte de mi etapa anterior y gente que a lo mejor sí, ya no continuará, pero estoy abierto a todo lo bonito que trae esta nueva etapa”.

Probablemente ninguna otra canción como “Eléctrico” plasme ese espíritu infantil que recorre las venas de Andrés para crear este AIJAG. “Qué le voy a hacer, si no quiero crecer”, canta en su nuevo tema, para recuperar un mensaje que ya deslizó en El niño que fui ayer y, de alguna manera, en los demás temas que han anticipado la publicación del nuevo álbum, como “Buffet”, “Todo lo que me mata” y “La buena vida”. Como ya cantaba en esta última, “la buena vida es más sencilla de lo que creía”. O, dicho de otro modo, no hay necesidad de tomarse las cosas demasiado en serio.

Producido por el galardonado con múltiples Grammys Navi, la elegancia y un toque cosmopolita definen el nuevo camino sonoro de Andrés Koi, un apellido artístico que significa Kids of Inmigrants , como declaración del espíritu internacional de un hijo de argentino y brasileña. Andrés juega, corre, pinta, se suelta y se siente libre, en una emancipación estilística que avanza nueva y prometedora. Basada en las esencias de su propio estilo y en la armonía con el mundo, para transmitir una profunda sensación de libertad.

El color impregna la portada y el arte de AIJAG, en línea con ese vínculo con la infancia que el artista imprime a su proyecto. Desde un punto de vista muy personal, con un craft realizado por el propio Andrés. Todas esas sensaciones se manifiestan en la parte audiovisual del show, un reflejo de lo que el fan vive y siente desde Buffet, su primer tema, hasta presenciar su espectáculo y tener AIJAG entres sus manos.

