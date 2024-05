Angélica Vale niega padecer trastorno alimenticio

Angélica Vale desacredita todas las versiones en torno a su pérdida de peso , pues mucho se ha dicho acerca de que, supuestamente, la actriz habría recurrido a alternativas no sanas para alcanzar su peso ideal.

Ya no es una novedad que la actriz sea cuestionada acerca de su apariencia física pues, en lo que va de un año, logró perder 25 kilos, sobrepeso que arrastraba desde el nacimiento de su hijo menor, Daniel.

Y aunque hubo una ocasión en que "la Vale" explotó ante el cuestionamiento de una reportera, la mayoría de las veces es muy abierta a la hora de negar que haya recurrido a la ingesta de medicamentos milagros para bajar de peso.

"No hagan caso, la pastilla mágica no existe, ni inyecciones ni nada de esas cosas raras" , dijo a Marco Antonio Regil en su programa de radio hace un mes.

Pero, ahora, la cantante contestó a la pregunta si, en su deseo por perder de peso, habría caído en un trastorno alimenticio, como lo son la anorexia, la bulimia, o la vigorexia, asociada a la necesidad constante de hacer ejercicio.

"Ay, Dios... ¿vigoréxica?, ¿Qué es eso?, no le puede dar uno gusto a todo mundo y la mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas", expresó.

La actriz, que actualmente participa en la obra "Vaselina", contó que tomó la decisión de cambiar sus hábitos para estar mejor consigo misma y sus hijos , Angélica y Daniel.

Sin embargo, cuando visitó el foro de Regil ahondó en el motivo, pues fue su ginecóloga quien le sugirió que resolviera el problema de su sobrepeso con inmediatez, debido a que está próxima a atravesar la menopausia.

Así lo relató la actriz de 48 años:

"La ginecóloga me dijo: 'Traes un desastre hormonal grave, que te tengo que curar antes de que te llegue la menopausia porque si no, ahí sí no vas a poder bajar y va a ser un desastre tu vida'".

Vale fue sometida a un tratamiento de hormonas, vía oral; aunado a esto, cambió radicalmente sus hábitos alimenticios y dejó los embutidos, así como los alimentos ultraprocesados, consumió más alimentos que proporcionan mayor cantidad de agua, y ejercicio; todo ello -aclaró- con supervisión médica.

La actriz se dijo contenta de los resultados que su cuerpo ha experimentado y recordó que, en realidad, es hasta ahora que obtuvo su peso ideal.

"Ese no era mi peso, este es mi peso normal, sí necesitaba bajar, y estoy muy contenta y muy feliz porque sí estoy mucho más saludable", precisó.

AL