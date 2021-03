Andrea Legarreta reacciona sobre el encuentro de Erik Rubín con Salma Hayek

Andrea Legarreta reaccionó a las declaraciones que hizo su esposo Erik Rubín en el programa del Escorpión Dorado en Youtube.

La conductora del matutino "Hoy" se mostró molesta tras ser cuestionada por los medios de comunicación y señaló que despupes de 21 años de matrimonio "sabemos nuestras historias, sabemos nuestros noviazgos".

"Son situaciones que hemos platicado de la vida, nos hemos reido juntos, nos divertimosm todo lo sabemos y no dijo nada malo ni dijo nada que perjudique a nadie".

Legarreta también dijo que sabe perfectamente el tono divertido que tiene el programa, además de que el Escorpión Dorado es un amigo cercano.

Al finalizar, la conductora indicó que no está molesta por el pasado de su esposo.

"Yo que soy su esposa no estoy ofendida, no estoy asustada, no estoy preocupada, no me siento indignada".

Tuvo romance fugaz con Salma Hayek

En charla con el Escorpión Dorado, Erik Rubín habló de los romances que vivió en su juventud, cuando formaba parte del exitoso grupo de Timbiriche.

Angélica Rivera, Thalía, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y Salma Hayek forman parte de la lista de amores de Erik Rubín que anteceden a su esposa Andrea Legarreta.

Entre risas, Rubín desempolvó los recuerdos, y contó cómo se relacionó con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán.

Rubín también recordó que en los tiempos de "La casa del amor" (1993), su primer disco como solista, vivió un romance fugaz que atesora como un bonito recuerdo: Salma Hayek.

Aunque el cantante dudó en contar esto al Escorpión Dorado, aclaró que no se trató de un romance, sino de un amor de una noche.

jb