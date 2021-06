Andrea Legarreta desmiente los señalamientos que muchos han hecho sobre una supuesta infidelidad de su esposo Erik Rubín, luego de que circulara un video en el que se observa al cantante divertirse en una fiesta y bailando con una mujer.



Andrea afirmó que no hay de nada de malo en que su marido se haya divertido sanamente en una fiesta familiar en la que estaba su suegro porque celebraban el Día del Padre, y enfatizó que la mujer en cuestión es la esposa de uno de los asistentes a dicho evento que ocurrió el fin de semana.

Legarreta menciona que en su matrimonio existe esa confianza de poder divertirse también de manera individual, además el propio Erik compartió el fin de semana en sus redes varios estados de aquellos momentos entre amigos, en los que no pasa nada irrespetuoso, y con lo que Andrea no tiene ningún problema.



"A ver, esto no es un video de un tipo desnudo, con una mujer, es un lugar abierto, un lugar público en donde están disfrutando; si hubieran abierto la toma verdad, pero esta mujer que quiso intrigar, que creo que es una persona que lo subió a sus redes, quiso intrigar en este sentido, pues claro", expresó.



Andrea aseguró que ni ella ni sus hijas están afectadas por la viralidad del video con el que se ha cuestionado su matrimonio que lleva 21 años.



La conductora negó contundentemente que tuviera una "relación abierta" con su esposo, y reiteró que como todas las parejas, han tenido rachas, sin embargo se casaron por amor y día a día se esfuerzan para que la relación funcione.



"Nuestra vida no es una rutina, somos muy agradecidos por tenernos, nos casamos por amor, para tener una relación tradicional y de respeto y eso hemos tratado de hacer en este tiempo, ser amorosos, disculparnos, tratar de darnos esa libertad que merecemos como individuos, apoyarnos, todo lo que vive cualquier pareja se dedique a lo que se dedique. Hemos tenido rachas, lo he contado una y mil veces, pero de ahí a caer en esto, a 'una relación abierta', la gente opinando como si estuviera metida en mi cuerpo o en mi cama, ahí ya se pasaron de irrespetuosos; no tenemos una relación abierta, no queremos faltarnos el respeto, es lo que la gente no ha entendido", finalizó.

AF