Analizan caminar de la 4T

Desde la crítica objetiva llega “4T Claves para descifrar el rompecabezas”, publicación encabezada por los periodistas Hernán Gómez Bruera y Blanca Heredia, quienes se dieron a la tarea de convocar a diversos analistas políticos y periodistas para entender cómo se han vivido los primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los impactos y resultados que su gestión presenta en la llamada Cuarta Transformación.

“Lo que se trataba era de hacer un análisis más ponderado de los que se han hecho hasta ahora de la oferta editorial existente, nos involucramos en buscar gente que pudiera ofrecer una perspectiva. Algunos de nosotros lo hacemos desde la simpatía crítica, es decir, tenemos una simpatía por este Gobierno, pero somos críticos también de este mismo Gobierno, ese es el enfoque desde el cual muchos de los colaboradores escribimos este libro”, explica Hernán Gómez.

Añade que la necesidad de impulsar un proyecto como “4T Claves para descifrar el rompecabezas” (Editorial Grijalbo) tiene la intención de mostrar un panorama amplio para todos los ciudadanos, en especial, para quienes buscan un perspectiva crítica y realista: “Dentro de esto hay muchas personas que hay cosas que nos gustan de este gobierno y cosas que nos molestan, nos causan desconcierto o no entendemos”.

Tras la llegada de López Obrador a la presidencia mexicana en diciembre de 2018, Hernán Gómez recalca la importancia de mantener siempre activo el análisis hacia las acciones y resultados del Gobierno y sus diferentes brazos, por lo que hacer “un corte de caja” a un par de años es más que nunca relevante ante la polarización de ideas que cada vez es más constante en el país.

“Siempre es importante hacer un balance de lo que se hace a medio término para poder rectificar. Creo que uno de los problemas de la izquierda es que no es capaz de rectificar, eso en cualquier gobierno, como que se encarreran en una serie de decisiones, ya no las analizan y revisan, se rodean de gente que tiene una visión más autocomplaciente de las cosas y no se dan cuenta de cuáles son sus puntos débiles o sus puntos ciegos”.



Hernán Gómez comparte que “4T Claves para descifrar el rompecabezas” ofrece una primera parte con ensayos generales englobados en el apartado “Gran angular”, en el que se explica la narrativa general de la “4 T”, para después pasar al análisis de temas más particulares, en específico sobre políticas públicas como la seguridad pública, el feminismo y violencia contra las mujeres, temas fiscales, laborales y sociales, entre otros.

