Ana Mena, una ‘girl-power’ apasionada

Ser una artista del momento con éxito efímero no es lo que busca Ana Mena, la cantante española que desde hace tres años ha dominado las listas internacionales de popularidad sin tambalear ni ceder su trono.

La intérprete de 21 años retorna a México para adentrarse con más fuerza en el mercado latino al lanzar “Ya es hora” en complicidad con Becky G y De La Ghetto, con quienes confirma que su estrellato no es de un solo momento, pues Ana Mena está segura que su capacidad como compositora también será una cualidad que el público valore.

“Esto es un paso enorme, la canción para mí ya era muy especial desde el primer momento en que comenzamos a trabajar en ella por el sonido urbano que tiene, pero con nuestro toque personal de España y Becky G le da ese ‘girl-power’ que siempre intento meter en mis canciones de alguna manera”, comentó la artista ibérica en entrevista con este medio.

Inspiración y motivación

Pese al éxito que se ha pegado a Ana Mena como la espuma, la cantante puntualiza la responsabilidad que siente al ser una referencia para una nueva generación de música, que si bien busca diversión con este oficio, también encuentra inspiración y motivación para sortear los momentos complejos de la vida.

“La gente me ha contado historias realmente impactantes. Son cosas que no esperas, que tu música o trabajo fuera a tener esa terapia o que signifique tanto para otras personas, que quizá una canción en particular le ayuda a superar algo, desde chicas que han sufrido bullying, y eso me pone triste porque yo también lo tuve, hasta chicas que han superado la anorexia. Si la música sirve para ayudar, todo cobra sentido”.

Ana Mena señala que sentirse una autoridad femenina no es algo que sea prioridad en su persona, pero reconoce el impacto que logra en el público juvenil al ser una figura pública que puede significar ser un ejemplo a seguir.

“Todos los que estamos expuestos al público de alguna manera tenemos que seguir esa responsabilidad, yo lo intento. Ahora con el ‘girl-power’ y la fuerza que estamos recobrando, siempre intento que eso esté en mis canciones como en ‘Ahora lloras tú’, ‘Mentiras’ o ‘Ya es hora’ donde nos mostramos muy sensual porque nos da la gana y así tenemos derecho todas las mujeres”.

Evolución sonora

Aunque no hay fechas próximas en México para una gira protagonizada por Ana Mena, la cantante asegura que se enfocará en terminar la producción de su disco debut “Index”, en el que sorprenderá a su público con nuevas canciones que demuestren la evolución sonora y lírica desde el inicio de su carrera.

“He experimentado una evolución brutal en sonidos y estilos. Me considero una artista pop, pero que también apuesta a lo urbano, el soul y la balada americana (…) Creo que se mantiene toda la frescura, la juventud y ese toque de España que no quiero perder. Siempre pretendo contar historias en todas mis canciones, que no sean de rimar por rimar, no quiero canciones por rellenar, quiero un disco entero lleno de buenos sencillos”.

Talento infantil

La pasión de Ana Mena (originaria de Estepona, Málaga) por la música nace cuando era una niña. Desde pequeña comenzó a destacar por su particular timbre de voz, pero no fue hasta su participación en un programa español (“Menuda Noche” de Canal Sur) que su carrera despegó.

A los 11 años participó en la película para televisión “Marisol”, por lo que rápidamente fue invitada a diversos programas para interpretar el soundtrack de dicho filme.

Recibió varios premios españoles, y el más especial fue My Camp Rock 2 de Disney Channel cuando tenía 13 años, con éste pudo grabar el videoclip “Voy a brillar”, tema principal, para España, de la película “La fabulosa aventura de Sharpay”.