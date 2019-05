Ana Julia "Yeye" volcará su humor ácido

La standupera Ana Julia “Yeyé” presentará en nuestra ciudad su rutina de comedia “Ponte un moño”, la cual ya ha llevado a otros lugares de la República Mexicana. Ana Julia además de hacer reír a los tapatíos, también espera disfrutar de la gastronomía de nuestra ciudad, ya que se confiesa una amante de la comida. Así también, dice en entrevista que la comedia que ella hace parte de sus experiencias personales que resultan ser muy identificables con las de la audiencia que acude a verla.

“Ya llevo varios años puliendo este show, es mi bebé, ya fui el año pasado a Guadalajara, es la misma estructura del espectáculo, pero traigo chistes nuevos, hablo de todo para que la banda se identifique”. Confiesa además, que estos años que tiene de lleno en la comedia, le han permitido desarrollarse mejor en el género y conectar más directamente con el público.

“He tratado de darle difusión a mis redes (sociales) para que la gente me conozca además de mi show, soy una persona común y corriente que cuento tonterías 24/7 y trato de que cuando voy a algún otro Estado, realizar chistes locales con los que los demás se puedan sentir identificados además del espectáculo que traigo. Al final me tomó fotos con todos los que lo deseen y si quieren ver más cosas, todo está en mi canal de YouTube y también en mi Instagram”.

Ana Julia comparte que no importa si tienes el mejor show de stand up si nadie te conoce, por eso es que sus redes sociales son un punto importante para hacer clic con la audiencia y así generar comunidad. Ahí también entra el reto de encontrar el ritmo en cada plataforma, pues no es lo mismo un espectáculo en vivo que una cápsula de YouTube, el tono es distinto. “Las plataformas digitales ofrecen edición, cortes, varias tomas y en el show en vivo tienes que ser mucho más cercano, tienes que ir más rápido para que la gente no se distraiga en ningún momento”.

Comedia para liberar la presión

Ahora que las redes sociales dividen las opiniones de lo que debería ser correcto y no, la comedia ha tenido que buscar nuevas maneras de desarrollarse, pero Ana Julia no está de acuerdo con que se tenga que suavizar al género para no herir susceptibilidades.

“Yo estoy en contra de que la comedia se censure o sea políticamente correcta, la comedia justamente existe para liberar todo lo que no se puede decir en sociedad, existe por la tragedia, porque en todas las sociedades hay cosas malas que hay que señalar y que mejor que hacerlo que con la comedia, aunque siempre haya gente que se ofenda por algo. Mi show en realidad no es agresivo, es más ácido, no es familiar, es para mayores de edad, pero trato de no meterme con la gente, trato de no tocar temas sensibles. La sociedad es una olla de presión y la comedia es una válvula que está liberando el vapor poco a poco para que no nos matemos entre todos”, finaliza.

Agéndalo

Ana Julia “Yeyé” con “Ponte un moño” este jueves 23 de mayo a las 20:00 horas en The Urban Live (Av. Chapultepec Sur #177, esquina con calle Libertad). Boletos en preventa $200 pesos; el día del evento $250 pesos y en Sala VIP $300 pesos.