¡Sofía Niño de Rivera lo volverá a hacer!

Sofía Niño de Rivera se ha convertido en un referente del stand-up en México y aunque sus posturas han causado polémicas, la también actriz señala que la naturalidad de sus argumentos y mantenerse firme en sus dichos, le ha valido para seguir en pie con su profesión.

Aunque no olvida los desacuerdos que causó el hecho de presentarse en un recinto cultural como el Teatro Degollado, en 2016, con su espectáculo “Expuesta”, la comediante alista su regreso a Guadalajara con su show “Lo volvería a hacer” para instalarse por primera vez en el Conjunto Santander de Artes Escénicas el próximo 18 de mayo, fecha programada con dos únicas funciones en las que Niño de Rivera compartirá parte de su experiencia como madre de familia: “Estoy emocionada, siempre me gusta llegar a recintos nuevos. Habrá de todo en este show, desde que me embaracé, cuando tuve a mi bebé y ahora que vivo una faceta totalmente nueva. Estoy trabajando desde el año pasado en Estados Unidos y ahora llego muy contenta a Guadalajara”.

Sobre su relación con el público tapatío, Sofía Niño de Rivera señala el gran aprecio que tiene no solo por la gran respuesta que la audiencia le manifiesta en cada uno de sus proyectos, pues la Perla Tapatía siempre será testigo en su carrera del gigantesco paso que dio hacia espacios como Netflix: “A Guadalajara siempre la voy a querer mucho porque fue donde grabé mi proyecto con Netflix; también, fue el primer lugar en donde tuve problemas para grabar en un teatro -El Degollado, en este caso-. Fue donde me dijeron que mi comedia no era cultura, yo preguntaba por qué; al final, fue un show que recibió bien la gente que asistió, y los que después lo vieron en Netflix… Por eso siempre será una ciudad especial”.

Sofía resalta la importancia de la comedia en un país como México, que atraviesa situaciones complejas de seguridad y política, por lo que la risa desde su trinchera de comediante es una herramienta que ayuda a poner estos temas sobre la mesa y analizarlos desde diversas perspectivas más agradables.

“Por eso amo mi trabajo, es una forma de enfrentar la realidad desde otra forma, se necesita comedia para poder bajarle un poco a la tensión de tragedia que siempre ha habido en la vida. Creo que ahora más que nunca tenemos más material y debemos ser muy responsables con eso, podemos darle a la gente esa otra versión de las cosas, para que también se relaje porque hay mucho estrés”.

La comediante reconoce la función que las redes sociales tienen para brindar más voz y libertad de expresión sobre cualquier tema que aqueja a la sociedad mexicana y aunque considera que hay temas que pueden salirse de control partiendo desde una situación muy sencilla o sin mayor relevancia, la forma de compartir su sentir y transformarla en comedia no ha cambiado para nada ante los filtros de tolerancia del público.

“No ha cambiado mucho, me sigo manteniendo fiel para lo que a mí es comedia. Creo que el material que hago, mientras a mí me guste y no pase de la línea moral que yo tengo, siempre lo voy a seguir haciendo aunque se enojen”.

Agéndalo

Sofía Niño de Rivera en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas el 18 de mayo a las 18:00 y 21:00 horas. Boletos: desde $550 pesos hasta mil $450 pesos.