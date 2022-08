Amy Winehouse: Perfilan a Marisa Abela para protagonizar biopic de la cantante

Poco a poco incrementan los rumores sobre quién sería la actriz seleccionada para interpretar a la cantante británica Amy Winehouse en la película biográfica “Back to black” y aunque no hay una confirmación oficial por parte de la producción, filtraciones indican que Marisa Abela está en charlas para encarnar a la mítica y polémica cantautora de “Rehab”.

Si bien por años se ha especulado que Lady Gaga era quien se me apegaba más al perfil de Amy Winehouse y era la ideal por sus cualidades vocales, diversos fans de Amy han señalado que la selección de la llamada “Mother Monster” no sería la más adecuada al estar en una etapa más adulta, pues se rumora que la intención en este nuevo largometraje es explorar la vida de la cantante -fallecida en 2011- desde su adolescencia y primera etapa de juventud, por lo que se necesitaría a una actriz más cercana a la edad que Amy tuvo en su debut musical ante el mundo.

Sin embargo, de acuerdo a la información compartida hasta el momento por la productora Halcyon Studios, “Back to black” estará dirigida por Sam Taylor-Johnson, quien ha impulsado filmes como “Fifty shades of Gray”, y estaría basándose para el guion en el libro de “Saving Amy”, de Daphne Barak, quien también se ha involucrado como productora y asesora de la línea narrativa que tendrá la trama, ya que su obra aborda los tres últimos años de vida de Amy mediante entrevistas exclusivas y acompañamiento personal que hizo con la creadora de “You know I’m no good”, por lo que hay confusión entre los fans sobre si realmente Marisa Abela sería la decisión más acertada.

Las filtraciones indican que Marisa Abela ha sido llamada por la producción para analizar posibilidades, destacando que la joven actriz inglesa de 25 años de edad, no solo tiene facciones similares a la de Amy, por lo que no sería nada complicado adaptarla a la estética que caracterizó a la cantante, pues también resalta que su capacidad vocal, gusto por la música y su acento más que británico serían otras de sus grandes cartas para cantar por propia voz los éxitos de Winehouse sin la necesidad de cantantes “fantasmas” o edición sonora para emular el registro vocal que Amy tuvo en el jazz, soul y funk.

Otros rumores puntualizan que a Marisa Abela la están impulsando como uno de los rostros más prometedores para Hollywood en proyectos de gran peso como “Back to black”, pues aunque la egresada de la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres ha figurado en diversas producciones locales para plataformas como HBO Max, su despegue internacional se confirmaría también al ser presentada oficialmente como parte del elenco del filme live-action “Barbie” que comanda la directora Greta Gerwig.

Y aunque nuevamente Lady Gaga sale a relucir entre los fans de Amy ante cada especulación que surge de lo que será “Back to black”, las posibilidades de ver a Gaga en la piel de Winehouse cada vez parecen más lejanas, pues tras darse a conocer públicamente la producción de la película, el padre de la fallecida cantante, Mitch Winehouse, declaró a The Sun que el filme necesita a una actriz capaz de reflejar el carisma y amorosa personalidad de Amy más allá de los oscuros episodios que tuvo con las drogas y relaciones sentimentales tóxicas, por lo que estaría más que encantado de ver a una actriz “desconocida” interpretando a su hija desde su visión más familiar y poco conocida.

