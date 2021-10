Este lunes se reestrenó la telenovela "Amor en Custodia" de TV Azteca, y pese a que han pasado 16 años de su primer lanzamiento, el melodrama se hizo tendencia en redes sociales.

Por lo anterior, muchos se han preguntado qué ha pasado con los protagonistas de "Amor en Custodia" y qué ha sido de ellos en la actualidad. No te preocupes, aquí te compartimos lo que sabemos sobre ellos.

Margarita Gralia

Gralia, que dio vida a “Paz Achaval”, una adinerada empresaria que se enamora de “Juan Manuel Aguirre” (Sergio Basáñez) luego de que este la hubiera salvado, tiene un negocio de churros en la vida real, ubicado en San Miguel Allende, y es en este proyecto en el que se enfoca actualmente.

En 2020 atravesó un momento difícil porque enfrentó al COVID-19 junto a su esposo Ariel Bianco y su asistente, sin embargo, lograron salir adelante. La pareja lleva junta más de 40 años.

Margarita Gralia comparte momentos en su cuenta de Instagram. ESPECIAL

En 2016, Margarita Gralia sufrió un infarto y un derrame cerebral que la tuvo en coma, pero se repuso y volvió a los escenarios con obras como "Mujeres de Cenizas".

A partir del reestreno de "Amor en Custodia" este lunes, Margarita compartió algunas fotos de esa telenovela en sus redes sociales.

Sergio Basañez

Basañez-Aguirre ya no tiene el pelo largo como en "Amor en Custodia". ESPECIAL

Basañez-Aguirre ya no tiene el pelo largo como en aquella historia, lo tiene corto y se encuentra sufriendo dentro de la telenovela "La Desalmada", de Televisa, en la que interpreta a “Germán”, un hombre casado con una mujer interesada, con una hija igual de interesada y que se queda en bancarrota por culpa de su "amigo" Octavio.

Antes ha estado en telenovelas como "¿Qué le pasa a mi familia?" y "Por amar sin Ley".

Paola Núñez

Paola vive en Los Ángeles y está feliz en una relación. ESPECIAL

“Barbie Bazterrica” fue interpretada por Paola Núñez, quien sigue actuando y de hecho, en el marco del reestreno de la novela está recopilando interpretaciones del tema principal en su Instagram, enviados por el público y ahora también frases de Barbie en voz de quienes son fanáticos de la historia.

Paola Núñez ha sido parte de los elencos de películas estadounidenses como "Bad Boys III" y también de "The Purge".

Actualmente vive en Los Ángeles y está feliz en una relación.

Andrés Palacios

El guardaespaldas que se robó el corazón de “Barbie”, más allá de las "clases sociales", también ha continuado su trabajo en televisión pero ahora en Televisa.

Recientemente protagonizó "Imperio de mentiras" junto a Angelique Boyer y antes protagonizó la nueva versión de "La Usurpadora", junto a Sandra Echeverría.

Sebastián Estevanez

Para muchos, “Barbie” debía de quedarse con “Mauro”, el exboxeador y guardaespaldas que apareció en un momento de la historia y que se fue ganando el corazón de Bárbara (y de la audiencia).

Sebastián, de origen argentino, está a punto de convertirse en padre nuevamente, junto a su esposa Ivana, con quien tiene otros tres hijos.

En sus redes sociales comparte muchos momentos de su vida familiar.

Entre sus proyectos recientes está la telenovela argentina "Separadas" y antes "Golpe al corazón".

¿Cuál es el horario de trasmisión de "Amor en custodia"?

�� La historia que enamoró a todo México está de regreso. #AmorEnCustodia a partir del próximo 11 de octubre 4:30 p.m. por Azteca UNO pic.twitter.com/XaO5JrMshM — TV Azteca (@Azteca) October 7, 2021

Andrés Palacio reveló que él se enteró a través de redes sociales que la telenovela "Amor en custodia" volvería a la pantalla. Paola Núñez explicó que ella tiene un chat con sus primos, donde le enviaron el video donde se anuncia en el programa vespertino "Ventaneando" que se reestrenaría.

"Me sentí feliz porque nunca creí que no iba a volver a pasar. Pasaron demasiados años y ya vez que había especulaciones y todo tipo de teorías sobre por qué no la volvían a pasar (…) que yo pensé que ya la habían perdido o algo así. Me creí varias cosas que se estaban diciendo por ahí (...) Se esperaron con una súper estrategia de mercadotecnia (…) 'Esta es nuestra estrategia: vamos a agarrar a los fans cuando tienen 40 años y ahí es donde les vamos a llegar, a las 4:30", dijo Paola.

AC