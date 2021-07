Amazon Prime Video revelará sus proyectos en la Comic-Con

La plataforma de streaming Amazon Prime Video anunció que participará en la versión virtual de Comic-Con@Home, en donde brindará más detalles de los proyectos que sumará a su catálogo, en el que ya figuran títulos como “The wheel of time”, “I know what you did last summer”, “Leverage: Redemption” y “Evangelion: 3.0 1.01 Thrice upon a time”, por ejemplo.

El anfitrión Tim Kash llevará a cada panelista a través de conversaciones de sus series con anuncios exclusivos, así como imágenes de los sets; esta actividad se transmitirá en vivo en el canal oficial de YouTube de SDCC, a partir de las 13:00 horas (Hora de la Ciudad de México) el viernes 23 de julio.

¿Qué sabemos de estos proyectos?

The wheel of time

“The wheel of time” es una de las más populares y duraderas series de fantasía de todos los tiempos, con más de 90 millones de libros vendidos. Situada en un mundo épico y vasto, la historia sigue a Moiraine, miembro de una organización increíblemente ponderosa compuesta solamente de mujeres, llamada Aes Sedai, cuando llega al pueblo pequeño de Two Rivers. Ahí, ella emprende un viaje peligroso que abarcará a todo el mundo, al lado de cinco hombres y mujeres jóvenes, uno de los cuales está destinado a ser el Dragon Reborn, quien salvará o destruirá a la humanidad.

Evangelion: 3.0 1.01 Triple

Evangelion: 3.0 1.01 Triple es el cuarto y último capítulo de la nueva edición de películas de Evangelion. La exitosa franquicia es un fenómeno de la cultura pop de la animación japonesa, basada en la historia de Evangelion, un humano artificial y un arma humanoide multi-propósito, y los Ángeles, una forma de vida desconocida. La historia sucede en la Tierra después de que esta haya sido devastada por un evento cataclísmico.

Leverage: Redemption

En esta nueva iteración, y en este nuevo mundo, la tripulación de Leverage ha visto como los ricos y poderosos continúan tomando lo que quieren sin consecuencias. La estafadora Sophie Devereaux, el ladrón Parker, el golpeador Eliot Spencer y el hacker Alec Hardison han visto al mundo cambiar en los últimos ocho años. Desde su último trabajo, se ha vuelto más fácil – y a veces legal – para los ricos, el hacerse más rico y para los poderosos el aplastar a cualquiera que se interponga en su camino. Para atender estos cambios en el mundo a su alrededor, el equipo encuentra a un nuevo recluta en Harry Wilson, un abogado corporativo que está buscando la redención después de darse cuenta de que ha estado sentado en el lado equivocado de la mesa durante toda su carrera, y a Breanna Casey, la hermana adoptiva de Hardison quien tiene un talento para computadoras, robótica y para meterse en problemas.

S.O.Z. Soldados o Zombies

Para evitar la extradición, el carismático e impredecible capo de las drogas Alonso Marroquín escapa de una prisión en México para ocultarse en medio del desierto. Mientras, al otro lado de la frontera un experimento del ejército de los Estados Unidos realizado con cerdos en una base militar, sale mal y la unidad de policía mexicana que persigue a Marroquín resulta infectada, transformándolos en una nueva especie de zombies con habilidades especiales. El Ejército y esta nueva especie convergen en el escondite de Marroquín, en donde comienza una batalla por sobrevivir.

I know what you did last summer

Es una versión moderna de la exitosa película de terror de 1997, que honra la misma trama aterradora: En un pueblo lleno de secretos, un grupo de adolescentes es acosado por un misterioso asesino, un año después de un accidente fatal en su noche de graduación. El proyecto está basado en la novela de 1973 de Lois Duncan.

AF