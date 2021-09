Amazon Prime Video anunció que el 8 de octubre se estrenará de manera exclusiva en la plataforma de streaming “Justin Bieber: Our World”, largometraje que se enfocará en los momentos más importantes de la carrera del cantante, teniendo en la dirección de esta producción a Michael D. Ratner.

En la descripción de este proyecto, Amazon explicó que el documental compartirá aspectos artísticos y personales de Justin, además de mostrar parte de su primer concierto completo en tres años.

El documental fue producido por OBB Pictures de Ratner, Bieber Time Films y Scooter Braun Films, y tiene la intención de llevar al público detrás de cámaras, al escenario y al mundo privado del considerado ícono musical mientras se prepara para su concierto sin precedentes: “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber”.

Después de tres años sin una presentación completa, y con los recintos para conciertos cerrados debido a la pandemia, Bieber da un show electrizante para cerrar el 2020 en la azotea del Beverly Hilton Hotel para 240 invitados—y para los fans vía livestream.

“La película sigue a Bieber y a su equipo cercano durante el mes antes del show, mientras ensayan y construyen un monumental escenario siguiendo protocolos estrictos de salud y seguridad. La película también captura los momentos personales entre Bieber y su esposa Hailey, que grabaron ellos mismos”, indicó Amazon Prime Video en su anuncio.

“Presentarse en vivo y conectar con mis fans a través de la música es profundamente significativo para mí”, dijo Bieber. “Especialmente durante el último año, poder brindar un servicio y compartir mis regalos para traer algo de Felicidad a la gente durante un periodo tan triste y escalofriante ha significado mucho para mí. La película documenta unos momentos intensos y emocionantes, preparándome para el regreso al escenario durante esta temporada de incertidumbre real. Reunirme con mi equipo, superar los obstáculos y dar un show especial, rodeado de amigos y familia: todo está aquí”.

Ratner agregó: “No podría estar más orgulloso de nuestra continua asociación con Justin, y también con el equipo de SB Films y el esfuerzo colaborativo de todos para hacer este proyecto posible. Amazon Studios es el aliado ideal para compartir esta película inspiradora y que te hace sentir bien, en una escala global. Asegúrate de verla con el volumen máximo”.

“Justin Bieber: Our World es una fotografía cruda y sin precedentes de Justin y su gente más cercana, durante un momento clave en su vida y Carrera. El realizador Michael D. Ratner ha capturado de manera hermosa al espíritu de Justin a través de momentos dentro y fuera del escenario. Estamos emocionados de invitar a los fans de Bieber alrededor del mundo a experimentar lo que es un retrato verdaderamente íntimo de uno de los músicos más icónicos del mundo”, explicó Jennifer Salke, directora de Amazon Studios.

Su impacto permanece

Recientemente, Bieber, llegó a la primera posición en la lista Billboard Hot 100 por segunda vez en ocho meses con “Stay,” su colaboración con The Kid LAROI, éste, su octavo sencillo –número uno en su carrera, hizo historia, llevando a Bieber a ser el artista más joven en alcanzar 100 éxitos en la lista.

Su éxito certificado como platino, “Peaches” debutó en el #1 en la lista Hot 100 y llegó al número #1 en las listas Top 40 y Rhythmic Airplay. “Peaches”—con más de 1.5 miles de millones de streams a nivel mundial—es el sencillo más grande del álbum #1 mundial de Bieber, Justice, su octavo álbum en debutar en el #1 en la lista Billboard200.

A principios de este año, Bieber hizo historia como el primer artista masculino en debutar en el #1 en ambas listas, la Billboard 200 y la lista Billboard Hot 100 de sencillos. Cuando debutó, Justice fue el álbum más streameado en 117 países alrededor del mundo y ha acumulado más de 6 mil millones de streams a la fecha. Con más de 75 mil millones de streams y más de 70 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, Bieber se mantiene como uno de los artistas más grandes en el mundo. Él es el artista #1 en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores mundialmente, y es el artista #1 en Spotify global, con más de 75 millones de escuchas diarios.

¿Quién es Michael D. Ratner?

Justin Bieber: Our World es el debut como director de Michael D. Ratner, siguiendo su más reciente película, aclamada por la crítica, Demi Lovato: Dancing with the Devil, la película principal en la noche de apertura en SXSW 2021, que también produjo. Ratner es el fundador y director de OBB Media, la casa matriz de OBB Pictures, y tiene una relación laboral larga y exitosa con Bieber, previamente encabezando y siendo el productor ejecutivo de Justin Bieber: Seasons, la premiere más vista a nivel global en YouTube Originals, y de su secuela, Next Chapter.

También dirigió el video para “Intentions”, nominado al VMA, junto con Quavo, que ha alcanzado más de 500 millones de vistas, y fue el segundo sencillo del álbum #1 de Bieber, Changes. Otros proyectos notables de Ratner incluyen Cold As Balls de Kevin Hart, que ha alcanzado 1.5 mil millones de vistas, Historical Roasts de Netflix y el video para “Dancing with the Devil” nominado a los VMAs, que fue la canción titular del disco más reciente de Demi Lovato.

