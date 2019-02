“Alita” logra estreno celestial con 41.7 mdd en taquilla

Robert Rodriguez sacó ventaja a sus competidores en el fin de semana del Día del presidente en Estados Unidos logrando 41.7 millones de dólares (mdd) en taquilla con su película “Alita: Battle angel”, de acuerdo con el sitio “The Hollywood Reporter”.

La buena noticia, explican: es que el proyecto de James Cameron, quien coescribió y produjo la historia, se puso a la cabeza en su preestreno; la mala: costó 200 millones de dólares producirla.

Hasta el momento lleva 136 millones de dólares acumulados tomando en cuenta lo ingresado en otros mercados del mundo, por lo que esperan dé un tirón antes de convertirse en el primer fracaso del año.

“Alita” es probablemente la última película de los estudios 20th Century Fox antes de la fusión con Disney. En el “top cinco” también aparecieron “Holdover The Lego Movie 2: The second part” con 25 mdd, mientras que “Isn’t it romantic” logró la tercera posición con 17.3 millones de billetes verdes.

La comedia “What men want”, en su segundo fin de semana, se fue al cuarto lugar con 12.6 mdd, en tanto que “Happy death day 2U” obtuvo el quinto lugar con 11.5 mdd.

Si bien algunas películas se estrenaron desde el jueves, se considera que este fue el peor fin de semana del Día del presidente desde 2001.