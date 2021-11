Alicia Machado revela agresión por parte de exnovio; las redes rumoran que fue José Manuel Figueroa

Varios secretos y "trapitos al sol" salieron a relucir en "La casa de los famosos", donde Alicia Machado se coronó como triunfadora. Pero, antes de su salida, ella confesó que tuvo una pareja violenta que llegó a golpearla.

En un video, la exreina de belleza contó la terrible situación a la que estuvo expuesta en su pasado con una expareja.

Y si bien no mencionó nombres, al final del clip se incluyó una entrevista para un programa televisivo donde le preguntaron a la famosa sobre su relación con José Manuel Figueroa y confesó que fue un ‘tropiezo’ en su camino.

"El hijo de El Gran Señor me levantó la mano y me pegó, me dio un bofetón y me voló tres metros más allá y después fue y me cayó a patadas", comentó la exreina de belleza a sus compañeros del reality.

"La única vez que un hombre me ha levantado la mano y creo que ya no le quedaron ganas de volverlo a hacer.

"Y ese cuate es de esos, por eso golpea a mujeres. Es misógino y golpea mujeres. A mí me pegó, así como te estoy contando, pero no lo voy a mencionar porque no le daré publicidad", expresó la venezolana.

jb