Alicia Machado responde sobre su aparición en el libro de Anabel Hernández

Desde la publicación del libro "Emma y las otras señoras del narco", escrito por la periodista Anabel Hernández, el mundo del entretenimiento se ha revolucionado, ya que el texto generó polémica en todo el país, al revelar revelar nombres de mujeres y hombres del espectáculo, que también tuvieron relación con los capos de la droga.

Ahora, fue la ex Miss Universo, Alicia Machado, quien rompió el silencio ante lo difundido en el libro.

Fue durante una entrevista que otorgó al programa "Despierta América" de Univisión, que contó, sin dar nombres, cómo su hija se ha sentido desde que se publicó el libro. "Mi hija, estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo", comenzó diciendo Alicia y reconociendo que sería la primera vez que hablaría de este tema.

"Ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y una fortaleza de decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo’", agregó con la voz entre cortada y dejando claro que Dinorah sabe perfectamente la situación de su papá.

Pese a todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación, Alicia Machado reconoció que su hija no le ha recriminado nada y que, por el contrario, le agradeció por todo lo que ha hecho por ella: "Ella me abrazó y me dijo: ‘Yo sé todo lo que tú has hecho, durante mis trece años, para protegerme de una historia que no es ni tuya ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’".

Además, la modelo venezolana, aceptó que actualmente su hija convive con su familia paterna e incluso, hace unos días, fue a visitar a sus hermanas a California.

"Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene a sus hermanas y una familia paterna que la ama y la adora y la mandé para allá unos días para que estuviera con ellos".

Por la parte del papá, Machado confesó que Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio" o "El Chayan", ha sufrido mucho por no poder estar con su hija: "Él ama a su hija, la adora". Mientras que, para ella, no ha sido fácil lidiar con todo lo que se dice y se publica de la relación que tuvo con el narcotraficante: "Para mí no ha sido fácil protegerla de toda la mierda que se dice. He tenido que protegerla como una leona y voy a seguir haciéndolo. Así para las personas que intentan seguir tratando de dañarnos o de dañarlo a él por ese lado, les va a costar mucho trabajo, porque yo voy a seguir protegiendo esta historia de amor y esta hija que tengo maravillosa", finalizó.

El 21 de abril de 2010 fue capturado Gerardo Álvarez Vázquez, integrante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en un enfrentamiento con el ejército en Huixquilucan, Estado de México.

AF