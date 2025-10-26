Domingo, 26 de Octubre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana. ESPECIAL

Aries

Querido Aries, esta semana se perfila llena de triunfo, prosperidad y abundancia. Los contratos, acuerdos y negociaciones estarán a tu favor; nada ni nadie podrá limitarte. Mercurio en Sagitario te brinda claridad y oportunidades importantes, especialmente en tu ámbito laboral y profesional.

El trabajo será intenso, pero tus talentos te permitirán cosechar abundancia. Si hay romance en tu vida, este se estabiliza; si estás buscando amor, es probable que surjan nuevas oportunidades, y si planeas formalizar, el momento es ideal.

Tauro

Tauro, se acercan cambios patrimoniales que te darán un gran respiro y que comenzaste a sembrar desde octubre o noviembre del año pasado. Al igual que el bambú que crece lentamente y luego de repente se dispara, tus esfuerzos empiezan a dar resultados importantes.

Recibirás noticias familiares que te alegrarán, y trámites pendientes se resolverán a tu favor. Abre tu mente a la abundancia y confía en que mereces lo que llega.

Géminis

Géminis, se avecina buena fortuna, abundancia y prosperidad. Júpiter en Cáncer te otorga intuición y capacidad para abrir cualquier puerta, incluso aquellas que parecían cerradas.

A tu alrededor hay personas que te apoyan y reconocen tu valor, aunque también puede haber quienes intenten obstaculizarte; identifica quién es quién y mantén tu energía positiva. No dejes que comentarios negativos detengan tu avance; tu momento es brillar y avanzar.

Cáncer

Cáncer, muy buenos cambios patrimoniales están en camino gracias a Júpiter en tu signo. Este es un momento de dinero inesperado y oportunidades financieras fruto de tu buen proceder.

Es importante liberar emociones reprimidas y enfrentar lo que necesites sanar; escribir y soltar aquello que te duele te permitirá avanzar con paz. Venus y Júpiter te apoyan, haciendo que las relaciones y negociaciones fluyan de manera positiva.

Leo

Leo, las oportunidades laborales y económicas se abren para ti. Esta semana es clave para tomar decisiones que impactarán tu patrimonio en los próximos meses, brindándote tranquilidad y estabilidad.

Todo lo que emprendas ahora en tu ámbito profesional y económico traerá grandes beneficios, tanto para ti como para tu familia.

Virgo

Virgo, tu fortaleza, compromiso y capacidad son tus mejores aliados. No es momento de pensar demasiado, sino de actuar y aprovechar las oportunidades que los planetas te presentan.

Ignora a quienes intentan frenar tu avance; tu éxito atraerá reconocimiento y apoyo. Las relaciones sociales bien manejadas acelerarán negociaciones y acuerdos.

Libra

Libra, todo lo que visualices tiene potencial de concretarse. Cambios importantes en tu hogar, como remodelaciones, cambios de vehículo o planificación de viajes, traerán alegría y bienestar.

Tu vida profesional y económica también se beneficiará, mientras que algunas amistades que no suman se alejarán. Esta semana es ideal para firmar contratos y acuerdos; la economía y el romance están en un momento muy favorable.

Escorpión

Escorpión, es tiempo de reconocer que mereces todo lo bueno que llega. Abundancia, triunfo, prosperidad, salud, amor y compromiso se reflejan en tu vida.

Confía en tu camino y agradece cada experiencia que te ha llevado a este punto, así como a quienes han estado contigo. La época es de éxito y entrega plena, tanto en lo material como en lo emocional.

Sagitario

Sagitario, la abundancia y prosperidad espiritual e intuitiva te acompañan. Este es un momento ideal para tomar decisiones importantes y abrirte a nuevas oportunidades, tanto personales como familiares.

Júpiter en Cáncer favorece los proyectos relacionados con el hogar, remodelaciones, viajes y reuniones familiares. Días clave como el 29, 30 y 31 traerán noticias y cambios positivos en tu economía y vida familiar.

Capricornio

Capricornio, estás en un momento creativo, relajado y con muchas ideas nuevas. La influencia de los planetas te permitirá reencontrarte contigo mismo y encontrar tu lugar en el mundo. Es importante elegir bien dónde invertir tu energía y a quién dedicar tu tiempo, enfocándote en lo que realmente merece tu esfuerzo.

Acuario

Acuario, tu intuición y percepción están potentes. Las condiciones planetarias favorecen que te encuentres en el lugar correcto, con las personas adecuadas, para que todo fluya. La paciencia y la prudencia serán clave ante posibles retrasos.

Las puertas se abrirán en tu economía y vida laboral, y las relaciones familiares y afectivas se llenarán de amor y armonía.

Piscis

Piscis, cambios en el hogar, remodelaciones, viajes y compras se presentan muy favorables. Planifica bien tus movimientos para equilibrar la vida laboral y personal.

Aprender a delegar será crucial para aumentar tu productividad. Gracias a tus contactos, avanzarás en acuerdos, negociaciones y oportunidades económicas. La vida amorosa también se llena de pasión, reencuentros o nuevas relaciones.

Con información de Mizada Mohamed

MF

