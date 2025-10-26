Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 27 al 31 de octubre

Aries

La carta que rige tu semana es El Mago, símbolo del poder personal y la capacidad de materializar metas. Este periodo será decisivo porque se presentarán transformaciones que impulsarán tu crecimiento, especialmente en el ámbito económico y profesional.

El cierre de mes será favorable, ya que podrás cumplir con tus responsabilidades sin contratiempos. Tu mejor día será el 31 de octubre, fecha ideal para encender una veladora azul o morada con el fin de atraer prosperidad para noviembre.

Tendrás cinco golpes de suerte, con números 09, 12 y 60, y tus colores de la semana serán blanco y naranja. Tu liderazgo natural hará que otras personas busquen tu consejo. Podrías recibir invitaciones laborales importantes, ya sea para dar clases en una universidad, trabajar en gobierno o en una empresa internacional. Se sugiere evitar préstamos y de ser posible, no endeudarte, pues el año 2026 será exigente en términos económicos.

En compatibilidad, destacarán Leo, Virgo y Capricornio. Es necesario cerrar ciclos del pasado y soltar personas, recuerdos o empleos que ya no aportan a tu crecimiento.

Tauro

La carta de la semana para ti es el As de Oros, símbolo de éxito, estabilidad y abundancia. Será un ciclo para organizar tu vida económica: realizar pagos pendientes, regular cuentas bancarias, resolver trámites y manejar mejor tus finanzas. Tu mejor día será el martes. Puede surgir un viaje laboral corto y propuesta de empleo fuera del país.

En lo laboral tendrás juntas importantes para nuevos proyectos y contratación de personal. Resolverás asuntos legales como divorcios, pensiones o litigios laborales. Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 03, 25 y 27, y tus colores serán naranja y azul fuerte.

Se favorecen actividades relacionadas con diseño, arquitectura o proyectos creativos como renovación del hogar. En el plano personal, será clave dejar el orgullo de lado, reconocer errores y fortalecer vínculos familiares por eventos próximos como bodas o cumpleaños. Tus signos más compatibles serán Capricornio, Acuario y Virgo.

La carta guía indica que es momento de decir verdades y actuar con autenticidad. En propósito de vida aparece liderazgo natural y avance firme en negocios o estudios. Las cartas Cuatro de Bastos y Cinco de Bastos anuncian posibilidad de embarazo y advierten ser cuidadoso con documentos como seguros, visas o pasaportes.

Géminis

La carta que influye en tu semana es El Sol, que anuncia liberación de bloqueos, avance financiero y claridad mental. Será una semana para resolver trámites, pagos y definir cambios importantes como mudanza o adquisición de una propiedad. Tu mejor día será el lunes.

Recibirás tres golpes de suerte con los números 01, 16 y 69, y tus colores serán verde y amarillo. Es un muy buen momento para realizar rituales de prosperidad los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Aléjate de relaciones emocionales negativas y abre tu corazón de nuevo: personas de Libra, Escorpio y Acuario te buscarán sentimentalmente.

La carta del propósito indica viajes próximos que renovarán tu energía. También habla de libertad emocional, dejando atrás presiones y dependencias. Las cartas Siete de Espadas y Siete de Copas confirman que recibirás lo que has estado pidiendo, pero debes resolver primero asuntos legales. Se recomienda evitar excesos en alcohol, comida o desvelos.

Cáncer

La carta de la semana es La Torre, que representa reconstrucción y cambios necesarios. Será un periodo favorable para iniciar proyectos y retomar objetivos personales. Tu mejor día será el jueves. Personas del extranjero se interesarán en ti, lo que podría abrir oportunidades laborales o afectivas fuera de tu entorno habitual.

Tu punto débil serán las hormonas, con tendencia a problemas de tiroides, matriz o próstata, así como quistes o desajustes hormonales. Se recomienda atenderse médicamente. Un asunto legal pendiente se resolverá a tu favor. Tendrás cinco golpes de suerte con los números 05, 15 y 24, y tus colores serán amarillo y verde.

Continúa cuidando tu imagen y salud física; el ejercicio potenciará tu energía. Buen momento para juegos de azar y movimientos económicos. Sin embargo, habría que protegerse contra envidias o mala energía. Tus signos compatibles serán Piscis, Aries y Escorpio. Se anuncia un embarazo cercano o compromiso en la familia, así como la mudanza de un ser querido al extranjero.

Leo

Para los amigos del signo de Leo la carta de la Rueda de la Fortuna indica un momento propicio para tomar decisiones importantes y avanzar en la vida. Esta carta, inspirada en las visiones del profeta Elías, anuncia crecimiento y oportunidades, por lo que será una semana favorable para elevar tu posición personal y profesional.

Es recomendable ser prudente con los recursos y apoyo económico que das a la familia, ayudando solo cuando realmente lo necesiten, para que tu generosidad no sea malinterpretada. El martes será un día clave, ideal para actividad física, deportes o competencias, y cuidar la salud de la espalda baja y cadera. Se acercan invitaciones de familiares para viajes a finales de noviembre, lo que será una oportunidad para disfrutar y fortalecer vínculos.

Los números de la suerte son 11, 17 y 58, y los colores que te favorecerán serán azul y morado. La semana será propicia para cursos, diplomados o aprendizaje en áreas prácticas como la inteligencia artificial. Es importante alejar personas conflictivas, proyectar tus metas y visualizar tus objetivos todos los días, especialmente en el amor, donde la compatibilidad estará con Aries, Capricornio y Sagitario, pudiendo surgir relaciones serias o propuestas importantes.

Virgo

Tu carta regente es La Templanza, que indica equilibrio, discreción y constancia. Esta semana verás avances económicos y recibirás pagos pendientes. Podrás recuperarte de una molestia de salud. Tu punto débil serán los dolores de cabeza, migrañas o tensión cervical, asociados al estrés mental.

Evita la sobrecarga emocional y no caigas en pensamientos negativos. Tu mejor día será el jueves. Tus números de suerte serán 06, 29 y 30 y tus colores rojo y amarillo. Comienza a planear viajes para fin de año y organiza mejor tu agenda laboral. Se presenta la posibilidad de un nuevo trabajo o proyecto profesional.

En el amor podrían surgir tensiones por celos o desconfianza si estás en pareja. Si estás soltera o soltero, los signos más compatibles serán Tauro, Géminis y Aries. El mensaje energético destaca la importancia de reconocer errores, perdonar y soltar cargas del pasado para avanzar.

Podrías apoyar a un familiar enfermo en estos días. Se fortalecerá tu energía espiritual y mental. Las cartas Cinco de Oros y Siete de Bastos anuncian estabilidad económica y oportunidades de negocio propio o empleo en gobierno o extranjero. Evita confiar secretos a compañeros de trabajo, podrían malinterpretarse.

Libra

Libra tiene como carta guía El Diablo, que indica oportunidades de suerte y prosperidad, pero también advierte sobre energías negativas y personas que puedan intentar desviarte de tu camino. Esta semana será buena para juegos de azar y apuestas, especialmente con tu equipo favorito.

El 31 de octubre será un día clave, se recomienda encender una veladora azul o blanca y pedir protección al Arcángel Miguel, realizando una limpieza energética en tu entorno. La semana será intensa en trabajo, cierres de contratos y exámenes, por lo que es importante organizar tu tiempo para evitar estrés. Los números de la suerte son 07, 19 y 23.

Tu punto débil serán las piernas, tobillos y huesos, por lo que caminar, hacer ejercicio y reforzar tu alimentación con calcio será beneficioso. Los colores que te favorecerán son el amarillo y el naranja. En el amor, los signos más compatibles serán Géminis, Leo y Acuario, y es un buen momento para invertir en ti mismo y cuidar tu crecimiento personal.

Escorpión

Escorpio recibe la carta de La Estrella, que trae renovación, esperanza y prosperidad. Esta semana habrá oportunidades de crecimiento económico y personal, pero es necesario dejar atrás relaciones tóxicas y dramas del pasado. Se recomiendan viajes, celebraciones y reuniones familiares.

El miércoles será un día especial para cerrar negocios y recibir recompensas inesperadas. Los números de la suerte son 05, 14 y 16. Tu punto débil será el sistema digestivo y el estómago, por lo que cuidar la alimentación y gestionar las emociones será importante.

Los colores blanco y negro favorecerán tu energía. En el amor, los signos compatibles serán Piscis, Aries y Cáncer. Renovar tu imagen y usar amuletos o cristales ayudará a atraer energías positivas y nuevas oportunidades.

Sagitario

Sagitario tiene como carta El Loco, que invita a tomar riesgos calculados, iniciar nuevos proyectos y liberar pensamientos negativos. Esta semana habrá viajes cortos, juntas laborales y responsabilidades que requerirán enfoque y disciplina.

El miércoles será un día importante. Los números de la suerte son 18, 32 y 44. Tu punto débil será la espalda alta y el cuello, por lo que hacer ejercicio, estiramientos y relajación será necesario. Los colores rojo y naranja te favorecerán.

En el amor, los signos compatibles serán Géminis, Leo y Virgo. Es un buen momento para manifestar tus metas y sueños, cuidar tu entorno con flores y aromas que generen energía positiva y organizar trámites pendientes.

Capricornio

Capricornio recibe la carta El Mundo, que indica viajes, logros y expansión. Esta semana habrá oportunidades para crecer profesional y personalmente, con un día clave el 31 de octubre para cerrar negocios importantes y alinear energías. Los números de la suerte son 08, 19 y 33.

Tu punto débil será el sistema digestivo, vejiga y próstata, por lo que realizar chequeos médicos y cuidar tu alimentación será recomendable. Los colores rojo y negro te favorecerán. En el amor, los signos compatibles serán Aries, Tauro y Escorpio.

La prudencia será clave, observando bien tu entorno y evitando confiar plenamente en todos. Es un momento propicio para construir proyectos nuevos y cerrar ciclos que ya no te beneficien.

Acuario

Acuario recibe la carta El Carruaje, que indica avance, éxito y determinación. Esta semana será decisiva para cerrar proyectos de octubre y planificar cambios positivos, especialmente en lo laboral. El martes será un día importante. Los números de la suerte son 02, 10 y 21.

Tu punto débil serán los pulmones y la garganta, por lo que cuidar la salud respiratoria será esencial. Los colores naranja y amarillo te favorecerán. En el amor, los signos compatibles serán Aries, Géminis y Libra.

Mantener distancia de personas conflictivas y liberar cargas emocionales del pasado será fundamental. Adoptar una mascota o involucrarte en actividades recreativas fortalecerá tu ánimo y revisar finanzas y compras estratégicas será beneficioso para tu crecimiento.

Piscis

Piscis tiene como carta El Emperador, símbolo de estabilidad, disciplina y autoridad. Esta semana habrá avances importantes en lo laboral, oportunidades económicas y resolución de problemas pendientes. El 31 de octubre será un día especial para encender veladora azul o roja y pedir protección al Arcángel Miguel.

Los números de la suerte son 09, 26 y 77. Tu punto débil serán el sistema nervioso y digestivo, por lo que cuidar la alimentación, el descanso y controlar el estrés será esencial. Los colores verde y blanco te favorecerán. En el amor, los signos compatibles serán Escorpio, Sagitario y Cáncer.

Es un buen momento para iniciar estudios, cursos o diplomados, planificar viajes y mantener la energía positiva, alejarte de personas conflictivas y reforzar tu autoestima y seguridad en decisiones importantes.

Con información de Mhoni Vidente

MF