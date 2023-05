Alfredo Adame no termina de aprender de las polémicas que se ha visto envuelto y de nueva cuenta vuelve a estar en el ojo del huracán pues ahora se lanzó contra su propio hijo Sebastián Banquells, quien expresó su molestia con su padre tras asistir y participar en la Marcha del Orgullo LGBT+ el pasado mes de marzo organizada por el Comité Gay Pride Comunidad LGBTIQ+.

A través de su cuenta de Twitter, el joven se había pronunciado al respecto mencionando que Adame no tenía el derecho de asistir a la marcha ya que el mismo le prohibía decir que era homosexual.

"Es muy frustrante. Él no tiene derecho a estar ahí. Él me prohibía decir (que era homosexual) a menos de que fuera para sus entrevistas en contra del cazafantasmas (Carlos Trejo) o porque a él lo atacaban de que yo era gay", escribió el hijo de Adame, quien también aseguró que en lugar de defenderlo, lo afendía.

Después de un mes sobre el problema que tuvieron padre e hijo, el también actor rompió el silencio y durante su visita al programa del "Chismorreo" dijo que Sebastián era un mentiroso, además de negar que no lo haya apoyado sobre sus preferencias sexuales.

"Es un muchacho frustrado y amargado a la que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentidos", externó. Recordemos que Sebastián fue producto de la relación del también presentador de televisión con Mary Paz Banquells.

Asimismo, el artista se deslindó totalmente de su hijo y lo desconoció asegurando que no tenía sangre.

"No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino", continuó.

Por otra parte, aseveró que no quiere volver a ver a Sebastián: "En mi pu… miserable vida lo quiero ver a ese tipo", concluyó.

En diversas ocasiones, el famoso ha sido blanco de críticas por parte de usuarios en redes sociales y personalidades del mundo del espectáculo gracias a sus comentarios homofóbicos.

�� #Chismorreo | “No es mi hijo, no lleva mi sangre... No quiero volverlo a ver” - Alfredo Adame arremete contra su hijo Sebastián pic.twitter.com/HqLlYuMqoJ — Chismorreo (@ChismorreoTv) May 2, 2023

MF