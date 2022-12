Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante tienen una rivalidad desde hace ya algún tiempo, sin embargo, ésta se acrecentó cuando el actor hizo algunas declaraciones en las que arremetía en contra de la madre del periodista, por lo que éste procedió a interponer una denuncia en contra del polémico Adame en la que lo acusaba por presunta violencia de género.

Aunque ya han pasado varios meses desde entonces, el caso contra el también conductor continúa, la tarde de este jueves se presentó en los juzgados para una audiencia en la que no sólo le fueron leídos los cargos, también se dictaminaron una serie de medidas cautelares a favor de la mamá de Infante.

Fue el propio Alfredo quien, a su salida del lugar, habló con los medios de comunicación y contó, a detalle, qué fue lo que pasó en la sala: "Nos vamos a un periodo de 144 horas para presentar mis argumentos y nada más. Me hicieron las imputaciones y contesté que me reservaba mi derecho a declarar", dijo en declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz, para su canal de YouTube.

Adame reveló que no puede acercarse a la señora, tampoco puede tener contacto con ella ni estar presente en los mismos lugares; sin embargo no se tomaron otro tipo de acciones: "No hay idas a firmas, ni me recogieron el pasaporte ni nada, porque los abogados venían bastante afilados".

Asimismo, aseguró que todo este asunto está siendo manipulado por el comunicador a quien volvió a acusar de ejercer la profesión sin título y hasta de ejercer violencia en contra de su propia madre: "Está exponiendo en su señora mamá, que yo no mencioné su nombre ni dije absolutamente nada que la involucrara directamente".

Adame pone condiciones a sus agresores

Sobre el tema de la golpiza que recibió hace ya algunas semanas, el polémico actor explicó que el caso ya llegó a su fin, pues decidió otorgar el perdón contra sus agresores, pues no es nadie para quitarle la libertad a dos personas.

"Les otorgué le perdón, yo no soy nadie para tener a nadie en la cárcel. Llegaron a un arreglo con mis abogados para la reparación del daño, Uno de ellos acaba de tener un bebé hace tres meses y el otro tiene una próxima operación del riñón y con todo y todo lo que hicieron yo nunca le hago daño a la gente".

La única condición que el actor puso es que quedara establecido que no pueden acercarse a él y durante los próximos seis meses tendrán que acudir a firmar al reclusorio. Por si fuera poco, Alfredo también dijo que antes de dar carpetazo al asunto, le estiro la mano a los dos sujetos y les dejó claro que él no era su enemigo.

De su estado de salud explicó que su rehabilitación va muy bien, aunque sigue con el 30 por ciento de la visión perdida, en tres o cuatro meses ya estará restablecido en su totalidad.

