Alfredo Adame anunció su participación en la próxima celebración de la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, que se celebra año con año el 24 de junio,

Ante esta situación, Sebastián, hijo del actor, manifestó estar "muy decepcionado", y que la invitación a Alfredo Adame "está fuera de mi comprensión". "Mi papá no tiene nada que estar haciendo ahí, por qué lo invitaron está fuera de mi comprensión, pero estoy muy decepcionado", se lee en el tuit.

Aunado ello, en la publicación de Sebastián se aprecian imágenes de un artículo donde Alfredo Adame habría mandado mensajes homofóbicos a su hijo, luego de que reconoció abiertamente ser gay.

Rosa Gloria Chagoyán, Alejandra Ávalos, Angelo Diep y Alfredo Adame, encabezaron la conferencia de prensa para dar los detalles de la próxima celebración de la marcha del orgullo LGBT+, que se celebra año con año el 24 de junio, y dentro de la cual se siguen sumando personalidades y artistas para apoyar; algunos con presentaciones en el Zócalo capitalino después de la manifestación.

Ante ello, Adame recordó algunos de los motivos por los que ha decidido apoyar públicamente esta causa, entre los que se encuentran las etiquetas de homofóbico que llegaron a ponerle: "En un programa quisieron decir que yo era homófobo, que yo era una persona que no soportaba a los homosexuales y a final de cuentas ese presentador terminó diciendo que él nunca había dicho eso pero así fue, quisieron poner a mi hijo en mi contra", afirmó.

El polémico presentador también habló sobre el momento en el que su hijo Sebastián decidió contarle sobre sus preferencias sexuales, pero aseguró no haber hecho ni piensa hacer las paces con él, tras el conflicto por la separación con Mary Paz Banquells.

"Cuando mi hijo me lo contó se me salieron dos lágrimas y le dije te amo y el primero que te falte el respeto le parto la madre. No he hecho las paces con él ni pienso hacerlas con nadie", señaló.

FS