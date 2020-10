Alex Ferreira se da “Un cariñito” musical

El músico dominicano Alex Ferreira presenta su tercer sencillo “Un cariñito”, el cual ofrece un toque de humor y coquetería en la lírica, como preámbulo de la conquista en una relación de pareja, y esto también se refleja en el videoclip dirigido por Julio Llorente que ya está disponible en YouTube. En entrevista, comparte el cantautor que este tema pertenece a un disco que ya desarrolló en febrero de este año, pero que verá la luz en su totalidad hasta el 2021.

“Este es uno de los sencillos que hemos ido sacando este año, de un disco que va a salir el año que viene. Y es una canción que tiene muchas influencias caribeñas, afroantillanas y del pop latino. Estoy muy feliz de presentarlo, ya está en todas las plataformas digitales y salió con un video sobre una historia (de amor)”.

La canción cuenta con las voces de Silvana Estrada y Gustavo Guerrero en los coros, y fue producida por Matías Cella. El sonido es relajado y fresco, Alex alude esto a que su voz también genera esas sensaciones de amor y nostalgia, “yo cuando canto mi voz suele ser dulce y eso como que tiñe de ciertas nostalgia, sale algo interesante, supongo yo”.

Si bien “Un cariñito” surgió antes de la pandemia, el mensaje que tiene viene bien para estos días de incertidumbre, una alegría al corazón ante un contexto complicado como la crisis sanitaria. “El título resume la emoción de la canción”. En cuanto a la creación del disco, señala que se grabó en vivo, en directo con los músicos en la sala tocando a la vez. El desarrollo de la placa ocurrió en el Desierto de Los Leones en la Ciudad de México.

“Estuve rodeado de amigos y de músicos increíbles, y toda es camaradería y buena onda se nota en la música, la cual tiene una soltura, una frescura que yo creo que sólo se consigue con esos ingredientes, con la cercanía, porque al final la música es algo para divertirnos, pasarla bien, e incluso a veces equivocarnos y restarle importancia a que todo tiene que estar perfecto o afinado”.

El nombre del álbum se lo reserva de momento, porque dice siempre lo está cambiando.

Sobre cómo ha sido vivir la pandemia, dice Alex que para él la música ha resultado un bálsamo, sin embargo sí le preocupa cómo se ha visto afectada la industria musical cuando no hay shows con público en vivo y esto genera que muchos técnicos y personal de producción no tengan empleo, lo mismo con las microempresas que rentan equipo para los masivos y que de momento no tienen ingresos. En cuanto a lo que viene próximamente, resalta Alex que con el portal “Sopitas” se armó un proyecto para ofrecer serenatas virtuales.

JL