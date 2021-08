Alex Fernández regresará a los escenarios con su padre en septiembre

“Estamos viviendo una montaña rusa, entre que llegó Cayetana -hija de Camila Fernández-, mi abuelo entró al hospital, pero está mejorando… Y yo estoy promocionando mi nuevo sencillo –‘Buscando el olvido’-, todo ha pasado muy rápido”, compartió Alex Fernández en entrevista televisiva.

Señaló que su nuevo tema es una canción de desamor de Edén Muñoz de Calibre 50 y aclaró que tuvo que posponer su boda para esperar a que su abuelo, Vicente Fernández, se recupere.

Sobre el estado de salud del llamado “Charro de Huentitán” comentó que “tuvo muy buena noche. Él está consciente, no puede hablar pero abre los ojos y se intenta comunicar con ellos; está bien de su cerebro, está recuperando su movilidad y yo feliz por su avance”.

Compartió que el 11 de septiembre iniciará su gira con su padre –Alejandro Fernández-, por Estados Unidos: “Esta gira se postergó todo un año, estaba programada desde el 2020 pero por la pandemia la paramos; sin embargo, ahorita la pandemia en Estados Unidos va bien y lo referente a los conciertos está muy controlado; iré a 11 ciudades, entre ellas Las Vegas donde cantaremos el 15 y 16 de septiembre”.

Agregó sentirse nervioso ante este tour, “pero tengo nervios de los buenos, y al mismo tiempo me siento muy seguro, porque comparto escenario con mi papá”. Sumó que para estas presentaciones interpretará sus propios temas y cantará junto a su padre algunas canciones rancheras.

Así mismo, agregó que a la gira acudirá su pareja Alexia Hernández con quien ya desea tener descendencia: “Estamos al cien, me urge tener hijos, estoy seguro de mi boda que se realizará cuando sane mi abuelo”.

Sobre sus planes de trabajo en México aseguró que ya se están cocinando algunos planes: “Terminando la gira en Estados Unidos, haré algunas cosas en toda Latinoamérica”.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. hoy tuvo poca interacción con la prensa, el hijo mayor de “Chente” llegó al hospital a visitar a Vicente Fernández, y sin bajar el vidrio de su auto, señaló que por su seguridad hoy no daría declaraciones: “No puedo estar teniendo contacto con la gente, no puedo hablar, me puedo contaminar, gracias a todos”.

AF