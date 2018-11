Alex Fernández, la nueva voz ranchera

Las comparaciones musicales no son algo que distraigan a Alex Fernández en su proyecto sonoro; dispuesto está a tener su propio estilo en el ranchero con un disco debut que marcará una nueva generación artística en la dinastía de los Fernández.

El hijo del “Potrillo” y nieto de Vicente Fernández reconoce que las comparaciones de su trabajo no se harán esperar teniendo detrás todo un legado en la música vernácula cosechado por su abuelo y padre, quienes por décadas se han consagrado como referentes de la cultura vernácula de México.

Tras el lanzamiento de su primera canción “Te amaré”, Alex Fernández da muestra de lo que vendrá en su disco debut programado para lanzarse por completo en 2019, y asegura que por el momento su voz estará enfocada por completo al clásico estilo ranchero de la mano de compositores como Manuel Monterrosas, autor del éxito “Cuando yo quería ser grande” o “Me voy a quitar de en medio”.

“Estoy agradecido con mi abuelo, Vicente Fernández, gracias a él pasó todo esto. Esperaba una buena respuesta en mis sueños de cómo respondería el público y sinceramente se superaron mis expectativas; estoy contento”.

Alex Fernández señala que si bien desde niño tenía la curiosidad de seguir el legado musical de su familia, en algún momento estudiar Administración y apoyar en la oficina de los Fernández fueron sus planes prioritarios, hasta que, sin ninguna intención, llegó al estudio del llamado “Charro de Huentitán” y confirmó que su voz estaba preparada para emprender un proyecto individual en la industria de manera profesional.

“Desde chiquito mis fantasías eran ser cantante, siempre me ha gustado la música, pero estudié Administración y trabajé con mi papá en sus oficinas, nunca se había dado la oportunidad de cantar. Un día, por diversión, grabé dos canciones en el estudio de mi abuelo, él me escuchó y pensó en lanzarme, en hacerme un disco; así empezó la aventura”.

Alex señala que ha sido principalmente de la mano de Vicente Fernández con quien comenzó a seleccionar las canciones de lo que será su disco debut y aterrizar por completo el concepto ranchero clásico que lo acompañará en este inicio musical.

“Escogimos canciones inéditas de Manuel Monterrosas, un gran compositor, él trabajó muchas canciones con mi abuelo y mi papá (…) el disco es una obra de arte para mí, es un gran disco con arreglos y trabajo, con calidad y cariño. Todas las canciones tienen el potencial de ser exitosas o más que el sencillo ‘Te amaré’, mi canción favorita no está como sencillo, pero hay muchas expectativas; en 2019 vienen más sencillos, el disco y comenzar la gira”.

Sin presiones

Alex Fernández reconoce que las expectativas por parte de la crítica especializada y del público serán grandes tratando de llevarlo y compararlo al nivel que han alcanzado su padre y abuelo principalmente; sin embargo, asegura que su carrera no se enfocará en repetir o hacer cosas diferentes, pues solamente abogará por lo que él considera funciona para su estilo y voz.

“Esto es una gran responsabilidad, estoy orgulloso de poder seguir con esta dinastía. Yo me enfocaré en mi trabajo y mi público, siempre trataré de superarme. No me enfoco en querer llegar a cierto escenario, sé que la gente siempre hará comparaciones, no pienso en hacer cosas como ellos o hacerlas diferentes, simplemente me enfoco en lo mío”.

El cantante no descarta que en un futuro su voz sorprenda con colaboraciones especiales junto a su padre, abuelo y demás artistas reconocidos, ya que estará enfocado por lo pronto a dar promoción a su debut y dejar para después planes como escribir también sus propias canciones.

“Me encantaría poder hacer mi primer dueto con otros artistas, mi abuelo o mi papá. Es algo que no lo hemos platicado todavía, pero si algún día se da yo estaría feliz (…) nunca he escrito una canción, pero es algo que me llama la atención , me gustaría experimentar eso quizá en un segundo disco. Por el momento, este disco es ranchero, me encanta esta música, no pienso cambiar a otro género”, finaliza.