Aleks Syntek disecciona la “Anatomía del amor”

El artista y productor Aleks Syntek continúa celebrando sus 30 años de trayectoria artística con lo mejor que sabe hacer: música. A finales del 2020 comenzó a ofrecer los nuevos temas que formarán parte de su próxima placa sonora, “Anatomía del amor”, en la cual hablará de este sentimiento universal en todas sus formas: el amor propio, el amor de pareja y el amor a la naturaleza, por ejemplo.

Lanzó “La extinción de las especies” con un sonido rocanrolero y vibrante, y ahora mismo está promoviendo el single, “Eclipse de la Luna”, una balada contemporánea con la esencia de la década de los 80 donde el contexto de la letra es brindar una segunda oportunidad. En entrevista, comparte Aleks que este proyecto lo decide él en su totalidad como artista independiente que es.

“Me he tenido que adaptar a las nuevas épocas y hacerla mucho de emoción, no hemos lanzado el álbum completo, estamos destapándolo poco a poco. Al sencillo que realmente le estamos dando toda la difusión y el apoyo es a ‘Eclipse de Luna’, que a consideración mía y de mi manager, es la más fuerte del disco -por lo pronto- para promoción, ya está el video con letra en YouTube y más o menos en una semana estamos por lanzar el videoclip oficial que se rodó allá en mi tierra natal Mérida, Yucatán”.

Expresa que sus amigos cercanos que ya han escuchado este proyecto, sienten que hay mucho de sus raíces sobre lo que hacía en sus primeros discos con (la banda) La Gente Normal. “Siempre he estado muy influenciado por los 80, pero definitivamente este tiene la calidad de la tecnología del 2020 y ahora 2021. En esencia, el tipo de composición, de dramatismo y de fuerza que se estilaba en aquella época, no se deben de perder nunca, yo siempre estoy intentando rescatarlos porque me fascina ese tipo de música. Nunca he sido alguien que siga las modas, porque yo he creado mi propia historia”, pone como ejemplo “Historias de danzón y arrabal”, “Tú necesitas” y “Sexo, pudor y lágrimas”, entre otros proyectos. “Procuro que mis canciones tengan su vida propia, su nicho, y no es la excepción con este disco”.

Un material bien pensado

“Anatomía del amor” ofrecerá 10 canciones y antes de lanzarse en abril en plataformas digitales, el público tendrá la posibilidad de adquirirlo previamente en vinilo y en CD, además incluirá un “bonus track”. En marzo espera Aleks lanzar otro sencillo.

“Hay una de las canciones que se llama ‘Anatomía del amor’ así como se llama el disco y me gustó el título porque realmente todo el álbum es como una disección de los distintos tipos de amor, como el amor a ti mismo, a la naturaleza, a tus semejantes… y no solo abordar el de pareja, que claro que en algún momento lo hago, pero sí hay canciones que hice durante la cuarentena que me llevaron a hacer reflexiones introspectivas como lo es la extinción de las especies, hay canciones que hablan de esto como ‘Los sueños del mundo’ y otra que se titula ‘La sinfonía de la creación’”.

Incluso tiene una canción que se llama “El niño del silencio”, la cual está dedicada a los niños que tienen autismo “y a sus papás por todo el sacrificio que tienen que hacer por sus hijos, la canción se adapta a todo niño especial”.

Además, Aleks está muy contento de dar el salto a la independencia, “me lo pedía la situación, han cambiado mucho las épocas y los artistas que tenemos un nombre, que estamos más en la memoria de la gente, nos conviene mucho más la historia independiente, desde mi punto de vista. Ahora trabajo no con una disquera, sino lo que le llaman una ‘agregadora’. Yo soy mi propia disquera, hago todas mis estrategias, invierto en todo, y la agregadora lo único que hace es subirlo todo a las plataformas, pero la gran ventaja es que hago las cosas a mi manera y es un negocio personal”.

EL DATO

Su propia historia

Descubre más sobre este artista. En su canal de YouTube, Aleks está compartiendo un serial llamado “30 años 30 historias”.

En su canal podrás encontrar videos de sus producciones anteriores.

JL