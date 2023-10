Alejandro Fernández es acusado de dar concierto en mal estado y quedarse dormido (VIDEO)

Luego de que un video en donde Alejando Fernández aparecía en estado inconveniente durante un concierto, de nueva cuenta el cantante está en el ojo mediático.

De acuerdo con el video enviado a Lalo Carrillo, conductor del programa "De Primera Mano", Alejandro tuvo dificultades para interpretar una canción durante su concierto en la Arena de Ciudad de México.

En el programa, Carrillo explica que el Potrillo parecía estar desorientado y que en ocasiones se quedaba callado, dando la impresión de no recordar la letra de su tema "Te Voy a Perder". Aparentemente, Alejandro Fernández se estaba quedando dormido durante su concierto.

En el video, que se ha vuelto viral en redes, se puede escuchar a los fans diciendo “ya le pasó otra vez, se quedó dormido”. Al precensiar este momento, afirman que varios asistentes se retirarn del evento.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el cantante tapatío es grabado en este estado, anteriormente fue evidenciado en aparente estado de ebriedad durante la Feria de León en febrero y la Feria del Caballo Texcoco en abril.

“El señor mientras cantaba había momentos en los que dormía. No es correcto y no está bien. El público pues no merece eso y más una empresa, que vean que no está cantando como esperaban pues no está padre”, sentrenció Lalo Carrillo luego de presentar el audiovisual.

YC