Alejandra Orozco, más atrevida y arrebatada

El próximo sábado 2 de junio a las 21:00 horas se presentará en concierto, en el Teatro Galerías, la cantante tapatía Alejandra Orozco. Serán casi tres horas de música, donde la estrella jalisciense hará un recorrido musical bajo el género del mariachi, la banda y hasta la cumbia, pues actualmente promueve el sencillo “Perdóname” a dueto con Los Kassino de Chucho Pinto.

Pero ahí no paran las sorpresas, el encargado de hacerle el vestuario para el show es el diseñador Benito Santos, quien ha impulsado a Alejandra a dar otra imagen, la de una mujer libre y empoderada donde también pueda mostrar la nueva figura que tiene. En ese sentido, comparte la intérprete de “Queda prohibido” que está más que dispuesta a ofrecer una versión mejorada de sí misma.

“Tuve una reunión con Benito Santos y él me dijo, ‘esta es una nueva etapa para ti, viviste muchos cambios y procesos, tienes que mostrar a una nueva Alejandra y no puedes salir con el mismo look de antes’. Coincidimos en mostrar a una mujer más segura, más empoderada, más libre, quitándome cosas que yo misma me bloqueaba”. Entonces, a esa nueva Alejandra, el público podrá verla el día del concierto.

“Estoy emocionada, ansiosa y feliz porque tengo dos años que no me presento en Guadalajara, había estado en septiembre dentro del Encuentro del Mariachi y también en las Fiestas de Octubre, pero hacer un teatro sola, será la primera vez. Tener la responsabilidad de un concierto yo sola, da un poco de nervios, pero me lo habían estado pidiendo mucho, por primera vez puedo meter la cuchara en la producción, en los temas, en los músicos. Vamos a plasmar la evolución que ha tenido Alejandra Orozco en estos años”.

Ahora también está grabando un nuevo álbum con banda, pues además, también quiere volverse una intérprete más versátil, no es que se aleje del mariachi, porque siempre será el género que más le gusta y por el que la gente la conoció, pero ahora está en la búsqueda de explorar otros estilos y abrir su panorama sonoro.

“Empecé con mariachi y más mariachi, luego me relajé un poquito con la banda y ahora hasta en tropical. También, estoy con mis bohemias virtuales que hago todos los martes, que luego si no las hago la gente me reclama. Entonces, me encantó la idea literalmente de invitar al público a la sala de mi casa, donde de repente se atraviesa mi hija y me dice que tiene hambre o que quiere agua, pero esa conexión con la audiencia, me hizo pensar que dentro del show tendré una parte muy íntima, de tú a tú con las personas. Se trata de plasmar estos 24 años de carrera”.

Después de todos los procesos que ha tenido Ale a nivel físico y mental, con el cambio de hábitos ahora que bajó de peso, señala que es momento de mostrar a una mujer liberada, que sigue trabajando en su entorno personal y emocional, pero que precisamente de ahí encuentra la fuerza para salir regia.

