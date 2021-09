Alejandra Lazcano regresa a la televisión

Alejandra Lazcano ha decidido retomar su carrera como actriz, teniendo a Televisión Azteca como foro para grabar un capítulo especial en “Un día para vivir”, la nueva producción de la televisora en la que los personajes tendrán que replantear sus decisiones ante la inesperada visita del “Ángel de la muerte”, interpretado por María José Magán.

Ante el reciente estreno de esta nueva serie a través Azteca 7 (lunes a jueves 20:30 horas), Alejandra Lazcano, quien protagonizó telenovelas como “Pobre diabla” y “Acorralada”, resalta las virtudes de “Un día para vivir”, que diariamente ofrecerá una historia distinta en cada capítulo compartiendo créditos con un variado elenco que pondrá en escena a talentos como Mauricio Islas, Jack Duarte, Pedro Sicard y Sylvia Pasquel, entre otros.

“Estoy feliz con un gran proyecto y de regreso a las pantallas, espero que les guste este trabajo que hicimos con todo el corazón del mundo, con un gran elenco y productor, Rafael Urióstegui, quien cuando me hizo la invitación inmediatamente dije que sí”.

Alejandra Lazcano comparte que “Un día para vivir” tendrá su detonante en cada episodio a partir de la aparición protagonista principal, del llamado “Ángel de la muerte”, que se hará presente ante diversos personajes para encomendarles el reto de modificar, en 24 horas, sus acciones ante los enredos que ocasionan.

“El concepto se me hace padrísimo, porque es un tema fuerte, sobre todo en estos momentos que lo tocamos mucho, pero visto desde una perspectiva totalmente donde la gente se permite tocar base, consejos, aprendizajes, con capítulos que son totalmente diferentes y con géneros como drama, comedia, suspenso, amor, pasión”.

La actriz, quien también formó parte de la producción “Valeria”, revela que su personaje “Fabiana”, en “Un día para vivir”, tendrá el reto de encaminar su vida al confrontarse ella misma y aceptar que tiene un grave problema al ser mitómana y no reconocerse como tal.

“Mi capítulo es comedia, me divertí muchísimo. Mi personaje sufre cuando se le aparece la muerte, esta chava es muy exitosa, pero ese éxito lo ha obtenido a base de mentiras, es mitómana, y debido a esto ha metido en problemas a muchos, ha herido a la gente que más ama y tiene que arreglar todas estas cosas que ha hecho para ver si la muerte le da una oportunidad o no”.

Alejandra Lazcano enfatiza en que personajes como “Fabiana” permiten explorar situaciones de la vida cotidiana, y aunque esta historia parte de la ficción, el mensaje de esta historia abrirá un diálogo divertido con la audiencia desde un sentido divertido y reflexivo.

“Tiene este trayecto, primero de creer, de que le caiga el veinte, de saber si es cierto que se le apareció o no la muerte, si esto es de su imaginación o se está volviendo loca, o aceptar que sí tiene un problema y que lo tiene que enmendar todos los sufrimientos y problemas que ha causado”.

Va por más proyectos

A la par de disfrutar su reencuentro con la audiencia en “Un día para vivir”, Alejandra Lazcano comparte que se mantiene atenta a nuevos proyectos, por lo que se encuentra en la lectura de nuevas historias y audiciones, además de confesar que tendrá una participación peculiar en la próxima temporada de “La Reina del Sur”, con un personaje que de momento mantiene en secreto para causar mayor impacto con el público que disfrute del proyecto.

“Tengo una participación especial en ‘La Reina del Sur 3’, no puedo hablar mucho de ello, pero próximamente me verán ahí. Sigo analizando otros proyectos, haciendo castings y call-backs, leyendo historias para saber qué sigue. Estoy regresando con todo, de lleno, quiero que la gente sepa que sigo aquí, que no me fui ni dejé la actuación, simplemente me alejé un poquito para resolver algunos temas personales, pero ya estoy de regreso”.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.