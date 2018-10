Alejandra Guzmán dice que su bioserie le ha servido de catarsis

La reina del rock, Alejandra Guzmán, dijo que ha llorado con los capítulos que ha visto de su bioserie "La Guzmán", lo cual le ha servido de catarsis.

En sus primeras declaraciones sobre la historia de su vida, que se adelanta para 2019, dijo que se revelará cómo fue explotada durante su carrera, y no descartó que la historia vaya a herir la susceptibilidad de algunos personajes que han atravesado por su vida.

"Creo que la oportunidad que tengo es de vivir y de ganar lo que yo he trabajado con mi sudor"

"Yo creo que en la vida he sido muy valiente pero ha habido momentos, parejas y representaciones voraces", dijo la rockera en entrevista durante una visita a Miami para promover el tema "Soy Así", de la bioserie.

"Son momentos de mi vida, de mi familia, que yo cuento tal cual es, y yo creo que eso es importante y terapéutico para mí", apuntó la creadora de temas como "Mala hierba" y "Hacer el amor con otro".

"Vi algunos capítulos y en algunos lloraba y en otros reía, pero eso es lo bueno que la serie esta impresionantemente bien hecha", explicó la cantautora durante la entrevista en el "Gibson Showroom", del barrio de Wynwood, al lado de las famosas guitarras.

Enfundada en un vestido corto de encaje, elaborado en Nueva York por ella misma y sus modistos, la cantante señaló que la historia de su vida dará detalles de la explotación que sufrió durante diversas etapas de sus 30 años de carrera.

"Sí, claro que fui explotada, pero no sólo en una primera parte, sino durante mucho tiempo hasta que uno despierta y creo que eso se refleja en mis ojos ahora, que ya no vivo manipulada por gente que a veces que lo único que le interesa es el dinero", apuntó.

"Por eso soy feliz ahora, porque creo que la oportunidad que tengo es de vivir y de ganar lo que yo he trabajado con mi sudor", matizó.

A sus 50 años la reina del rock señaló sentirse "sana" y se dijo "agradecida de haber pasado batallas duras, las cuales todavía a veces florecen. La última gira la terminé en abril y me tuve que volver a operar (de los glúteos por polímeros), porque no dejé que mi cuerpo se recuperara".

"Pero ya cerró y sí me siento con todo, me gusta cuidarme, viajar y vivir. Antes no vivía, ahora me interesa tener amigos, crear lo que me pongo y crearlo para la gente que me quiere, y creo que el amor es la frecuencia más alta en la que uno puede hacer las cosas", afirmó.

Además del tema de los polímeros en sus glúteos, la bioserie dijo que abordará el cáncer de mama que afrontó, la muerte de su hermana Viridiana, y cuando tuvo a su hija Frida Sofía.

La creadora "Reina de corazones" dijo que el 2019 le pinta muy bien, pues también será coach del reality La Voz, de Telemundo, junto a artistas de los que se declara "admiradora" como Carlos Vives, Luis Fonsi y Wisin, y prepara "grandes sorpresas" musicales con su nuevo álbum.

