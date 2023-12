Alejandra Guzmán, criticada por colaboración con Grupo Pesado

No todos los duetos suelen ser del agrado del público, para los seguidores algunos de estos no debieron de hacerse nunca. Este parece ser el caso de Alejandra Guzmán y Grupo Pesado, quienes unieron su voz en el tema "Ojalá que te mueras", un tema clásico de la agrupación de regional mexicano.

Hace 15 años fue lanzado el famoso tema de desamor, que en esta ocasión contó con la colaboración de la intérprete de "Reina de corazones" y "Hacer el amor con otro".

La canción, con letra de despecho y dolor, obtuvo un buen recibimiento en YouTube, donde los comentarios halagan la colaboración que presenta algunos arreglos musicales, pero la letra: "Ojalá pagues caro el haberme engañado aún queriéndote tanto, que se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo", dice parte de la canción.

"Excelente colaboración de un gran grupo con un vocalista único y la única reina del rock Alejandra Guzmán estuvo padre la fusión". "¡Wow! Genial colaboración, la fusión de estilos es única, Ale y Beto le dieron un toque único a la canción". "¡Qué agasajo! Sin lugar a dudas Alejandra Guzmán tu versatilidad y talento no tienen límite. Felicidades a Pesado, y a ti querida Ale", se puede leer entre los comentarios del tema estrenado hace pocas horas.

Aunque en YouTube se leen comentarios positivos sobre la colaboración, en la cuenta de Instagram de la banda ocurre todo lo contrario, pues muchos cibernautas mostraron su desagrado por la versión y criticaron el tono vocal de Alejandra, comparándolo con el que usó Itati Cantoral en aquella mítica presentación en la Basílica, cuando le cantó a la Virgen de Guadalupe.

"No sé si es Alejandra Guzmán, Alex lora o Itati Cantoral cantando la Guadalupana". "Alejandra arruina la canción". "Ay no, parece Itati Cantoral cantando". "Qué asco de voz, arruinó la canción". "Respeto cada género, pero ¿por qué querer meter un estilo que no va con el grupo y que a Alejandra Guzmán no le va Pesado? … Ni uno ni otro necesita meter esas payasadas… ¡Pesado tanto material que tiene y salir con esto! Alejandra Guzmán igual, qué lamentable que echen a perder lo bueno que ya no les da para más", se observa entre las abundantes críticas.

En varias publicaciones en las que se promociona el tema, los comentarios han sido restringidos.

