Eugenio Derbez es "detenido" en aeropuerto de NY por una sandía

Eugenio Derbez utilizó sus plataformas digitales para relatar un momento incómodo que vivió en el aeropuerto de Nueva York. Durante su paso por la seguridad, su equipaje fue retenido debido a un peculiar regalo que recibió de una fan y decidió llevar consigo.

Esta seguidora, a la que él apodó "Lady Sandía", le obsequió una sandía tallada con su rostro, un gesto que el actor agradeció profundamente.

"Chequen esto, ahí está tallada mi cara en una sandía, pero vean el trabajo, el detalle, es una obra de arte; o sea, sí la talló en una sandia", dijo en un video que publicó en sus historias de Instagram.

Derbez viajó a Nueva York como invitado en un programa de televisión, donde tuvo la oportunidad de conocer a una de sus seguidoras, sin embargo, al regresar a Los Ángeles, su residencia habitual, el peculiar regalo que recibió le ocasionó complicaciones con el personal de seguridad del aeropuerto.

Mediante una serie de mensajes que compartió en la misma plataforma, Derbez explicó que tras una revisión de su equipaje, le fue negado el acceso a su vuelo: "Me tienen detenido, o sea, no detenido; me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló 'Lady sandía' en la calle", relató.

El protagonista de "No se aceptan devoluciones", confesó que este era un problema que ya había previsto, pero por el poco tiempo con el que contaba en la ciudad no pudo hacer otra cosa más que llevarse el original retrato consigo.

"No sabía qué hacer con ella y dije '¿qué hago, me la llevo a Los Ángeles o se la doy a algún fan de Nueva York y la autografío?' Entonces le puse mi firma, pero ya no me dio tiempo de avisarle a la gente... el caso es que la traje y aquí en seguridad me tienen detenida la sandía y a mí", explicó entre risas.

Afortunadamente, y después de un buen rato Eugenio pudo continuar con su viaje, llevando consigo a su peculiar acompañante. Pero continuó pidiendo algunos consejos a los usuarios sobre el destino que debía darle a su sandía.

Tal parece que al final no pudo deshacerse de ella, pues para dar cierre a su aventura compartió un video en el que se le puede ver guardándola en el refrigerador de su casa y el cual acompañó con la leyenda: "Fin de la historia". Ahora sabemos que no importa que tan raro o peculiar sean los detalles que recibe Derbez por parte de sus fanáticos conserva cada uno de ellos.

