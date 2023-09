Alejandra Bogue está lista para vivir la final de “Drag Race México”

La actriz, bailarina y presentadora, Alejandra Bogue, está de visita en Guadalajara porque esta noche será host en Cabaret VIP (Galeana 277, Zona Centro) a propósito de que se transmitirá en el centro nocturno el final de temporada de la primera edición de “Drag Race México”, producción de Paramount y MTV, esto sucederá pasada la medianoche.

De hecho, Alejandra fue jurado en esta emisión donde llegaron a la final dos representantes de Jalisco, Christian Peralta y Gala Varo, esta última es originaria de Michoacán, pero reside en la Perla Tapatía, las otras dos finalistas son Matraka y Regina Voce, quien es parte del musical “Mentidrags”. Fue el 22 de junio que arrancó este formato derivado de “RuPaul’s Drag Race” de la icónica Mama Ru. La versión mexicana tuvo como presentadoras oficiales a Valentina y a Lolita Banana. A propósito, EL INFORMADOR conversó con Alejandra.

“Vamos a estar presentes en la transmisión simultánea, en el momento en el que suban el programa a la plataforma. Vamos a estar también ahí en homenaje a Talina Fernández. Y me gusta ser parte de esto, formar parte icónicamente de esta franquicia que se ha vuelto tan importante en esta plataforma que ha tomado fuerza mundialmente”.

Sobre las representantes de Guadalajara que se pueden coronar como ganadoras de esta primera edición, señala que ambas son de sus consentidas. “Pero el trabajo de todas es muy importante porque hay mucha dedicación y mucho corazón detrás. Porque nosotros nada más vemos una parte, el resultado final, pero no vemos que la gente pone el alma completa”.

Destaca además, que desde el hecho de inscribirte a un reality y saber que vas a estar bajo el juicio y escrutinio de la gente, pues ya es una gran proeza, “se necesita mucha valentía”, resalta. Pero a propósito de que ha sido juez en programas como “Drag Race México” y “La Más Draga”, había que preguntarle cuál es la responsabilidad de emitir un consejo y una opinión a estas concursantes que dedican su vida al arte drag.

“Tú con una palabra o puedes ayudarle a alguien, o destruirle la vida, porque la carrera tú te la destruyes solita. Entonces, aunque seas la juez, tienes que tener mucha claridad, mucha certeza y ser minuciosa, porque por más que te llamen, no estás calificada moralmente para hacerlo”.

La magia de transformarse en un personaje

“La Bogue” tiene icónicos personajes como los inspirados en Talina Fernández, Laura León “La Tesorito” y Betty BO5. “Siempre somos distintas personas, estamos llenos de máscaras, en una misma somos mil. Y la realidad es que los personajes que yo he hecho, son como el alter ego de lo que a veces como Alejandra Bogue no me atrevo a decir. Pero eso no solo me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Son diferentes facetas que si te das el chance de poder hacerlo, pues qué divertido”.

Con respecto al reciente fallecimiento de Talina Fernández, dice que ahora mismo le está guardando luto a “La dama del buen decir”, por lo que no sabe de momento cuando retome este personaje de “Tearruina Fernández”. Mientras tanto, en la Ciudad de México sigue con sus presentaciones de su espectáculo “Delirio Tropical”.

MM