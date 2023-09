Gloria Trevi la "reina" del rating por "Ellas soy yo"

“Ellas soy yo” es una serie protagonizada por Scarlet Gruber, Ingrid Martz, Lessy Hernández, Regina Villaverde y Jorge Poza.

Luego de que la historia de Gloria Trevi fuera ventilada en todos los medios de comunicación hace 20 años, la cantante volvió a entretener a las familias mexicanas.

La bioserie “Ellas soy yo” logró ser la emisión más vista en la televisión abierta nacional, tras registrar 6,3 millones de audiencia, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. A través de un comunicado oficial de Televisa, la bioserie superó a su competencia más cercana por más de 149%.

Por otro lado, dicho proyecto narra la historia de la cantautora, llegando a la señal de Las Estrellas, logrando el éxito en ViX, donde se estrenó el 11 de agosto, siendo la serie más vista a nivel Premium de la plataforma.

Producción Carla Estrada

"Ellas soy yo, Gloria Trevi", producción de Carla Estrada, presenta la historia de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, una joven de tan sólo 15 años que viaja desde Monterrey a la CDMX para participar en un concurso televisivo que busca encontrar a la doble de una famosa actriz juvenil (Lucerito).

"Me siento súper agradecida con el público, con todos los medios por ayudarnos a difundir, a esparcir este mensaje (de la bioserie). Esta historia todavía continuará porque no me he muerto. Yo gracias a Dios ya estoy bien", expresó Gloria durante el estreno en TV abierta.

SN