Alec Baldwin llega a la corte para audiencia previa a su juicio por homicidio involuntario

Una jueza de Nuevo México prepara la mesa para el juicio por homicidio involuntario del actor Alec Baldwin , quien llegó a la corte este lunes, por un tiroteo fatal en el set de la película del oeste "Rust".

La jueza, Mary Marlowe Sommer, dictó que no se permitirán pruebas en el juicio sobre el papel secundario de Baldwin como coproductor de la película, poniéndose del lado de los abogados defensores.

"Estoy teniendo muchas dificultades con la posición del estado que quiere demostrar que, como productor, no siguió las pautas y, por lo tanto, como actor, el señor Baldwin hizo todas estas cosas mal que resultaron en la muerte de la señora Hutchins porque, como productor, permitió que estas cosas sucedieran", dijo Marlowe Sommer. "Estoy negando evidencia de su estatus como productor".

La fiscal especial, Erlinda Johnson, argumentó sin éxito para permitir evidencia de que el "papel de Baldwin como productor lo hizo muy consciente de sus responsabilidades en el set" por seguridad.

"Es para el conocimiento del señor Baldwin, sabiendo que su conducta en el set fue negligente", dijo.

En la sala del tribunal este lunes, Baldwin se sentó entre los abogados principales Luke Nikas y Alex Spiro. Hojeó brevemente los papeles con un bloc de notas amarillo frente a él, con gafas y el pelo muy corto.

El juicio comienza el 9 de julio, con la selección del jurado y está programado para durar 10 días.

La semana pasada, la jueza despejó el camino para que expertos en armas de fuego, cruciales para la fiscalía, testificaran sobre el manejo del revólver por parte de Baldwin y si el arma funcionaba correctamente antes del tiroteo fatal.

Los fiscales han argumentado que una investigación estatal de seguridad en el lugar de trabajo, que encontró graves violaciones en el plató, estaba incompleta, no era fiable y debería prohibirse el juicio.

Baldwin está acusado de un sólo cargo de delito grave de homicidio involuntario, punible con hasta 18 meses de prisión si es declarado culpable.

Hannah Gutierrez-Reed, la supervisora de armas en el set, fue declarada culpable de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, y sentenciada a 18 meses de prisión. Gutierrez-Reed ha apelado la condena.

En octubre de 2021, Baldwin ensayaba una maniobra de tiro cruzado con el revólver cuando el arma se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin se ha declarado inocente, y afirma que el arma se disparó accidentalmente después de que siguió las instrucciones de apuntar hacia Hutchins, quien estaba detrás de la cámara. Sin darse cuenta de que el arma contenía una bala real, Baldwin dijo que retrajo el martillo del arma, pero no tiró del gatillo, y que el arma se disparó.

Los abogados de Baldwin, también quieren prohibir la discusión en el juicio sobre la muerte del actor Brandon Lee, por un disparo fatal en el abdomen, mientras filmaba una escena de "The Crow" ("El cuervo") en 1993. En ese caso, una bala improvisada se dejó por error en un arma de una escena anterior, e hirió a Lee mientras filmaba una escena que requería el uso de balas de fogueo.

Los fiscales han acordado no testificar ilícitamente sobre "The Crow", pero también sostienen que Baldwin sabía sobre los riesgos de seguridad que representan las armas, incluso cuando no hay balas reales. Los abogados de Baldwin argumentan que era inconcebible que balas reales terminaran en el set.

Los fiscales quieren excluir una carta firmada por miembros del equipo de filmación, que cuestiona las caracterizaciones del set de "Rust", como caótico o peligroso antes del tiroteo fatal.

Los fiscales también quieren excluir del juicio las conclusiones de la investigación de seguridad sobre el tiroteo fatal, que atribuye gran parte de la culpa al asistente de dirección Dave Halls. Halls se ha declarado inocente del uso negligente de un arma de fuego y podría ser llamado a testificar en el juicio de Baldwin.

Rust Movie Productions, pagó una multa de 100 mil dólares para resolver violaciones a las regulaciones de seguridad estatales, que se caracterizaron como "graves" pero no intencionales, según un acuerdo de conciliación de 2023. Los fiscales dicen que las conclusiones de la investigación se contradicen fácilmente con información más confiable.

Los abogados de Baldwin dicen que el informe no puede ser descartado como evidencia y que el oficial de seguridad ocupacional del estado, Lorenzo Montoya, debería poder testificar en el juicio.

Otra moción previa al juicio podría reducir ataques entre el equipo de la fiscalía y la defensa. Los fiscales quieren que la jueza excluya las acusaciones de "mala conducta de la fiscalía" y "ataques personales".

Los fiscales también quieren que excluya pruebas y argumentos diseñados para generar simpatía por Baldwin, incluidos indicios de remordimiento o el impacto de los eventos en su familia, argumentando que no tiene relación con la determinación de la culpabilidad.

