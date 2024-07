John Cena se retira de la WWE pero seguirá activo, estos son sus planes

El renombrado luchador John Cena, una de las figuras más icónicas de la WWE, anunció su retirada definitiva del ring durante una sorpresiva aparición en el evento Money in the Bank, realizado en Toronto, Canadá. Con esta inesperada decisión, también actor, concluye una trayectoria de más de 23 años en el ámbito de la lucha libre profesional.

El 16 veces campeón mundial realizó su declaración ante una multitud sorprendida, luciendo una camiseta que contrastaba con su conocido lema "never give up"; en esta ocasión, la frase impresa rezaba: "The last time is now". En medio de los estupefactos gritos del público, Cena afirmó: "¿Por qué estoy aquí? Esta noche, anuncio oficialmente mi retiro de la WWE".

Sin embargo, la despedida de Cena no será simplemente un adiós más. El creador del famoso lema "You can’t see me" reveló que continuará participando en el programa Monday Night Raw, que debutará en la plataforma de streaming Netflix en enero de 2025. "Esta despedida no termina esta noche", explicó Cena. "Todos, Raw hará historia el próximo año cuando se traslade a Netflix. Nunca he sido parte de Raw en Netflix, eso es historia, eso es un exclusiva, y yo estaré allí", aseguró.

Así, la retirada de John se perfila como una gira que incluirá diversos eventos principales de la WWE, donde participará por última vez. "Y junto con ese primer momento histórico, vamos a construir tantos últimos inolvidables", continuó diciendo. "El Royal Rumble 2025 será mi último. El Elimination Chamber 2025 será mi último. Y estoy aquí esta noche para anunciar que, en Las Vegas, WrestleMania 2025 será la última WrestleMania en la que competiré", confirmó el luchador.

A pesar de una inicial reacción mixta del público, pronto la audiencia comenzó a corear "gracias Cena," a lo que el luchador respondió con gratitud: "Muchas gracias por permitirme jugar en la casa que ustedes construyeron durante tantos años. Muchas gracias siempre por su voz, porque es realmente fuerte, y su honestidad, porque es bellamente brutal".

"Y, sobre todo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes esta noche para informar al mundo entero que estamos planeando algo inolvidable, lo cual también implica mi regreso a Toronto para patear algunos traseros", agregó el deportista de entretenimiento, quien a sus 47 años ha cosechado varios éxitos en la lucha libre y otros tantos en el mundo de la actuación.

