Al ritmo de los sonidos urbanos, Pee Wee estrena "Callejera"

El músico y cantante Pee Wee lanzó hace unos días su sencillo “Callejera”, de la autoría de la compositora Dani Flow. El mensaje del tema va dirigido a las mujeres que viven con intensidad y que aman su libertad. La pieza tiene arreglos de pop urbano y reggaetón, mientras que el videoclip fue grabado en Guadalajara, “es hermosa la ciudad, me encanta su vibra y sus restaurantes, se come buenísimo”, comparte en entrevista. De hecho dice que este es su video favorito hasta el momento. “Me encanta todo el concepto, las tomas, la fotografía, los colores, los vestuarios que utilizamos”.

Resalta que en algún momento estuvo la incertidumbre de lanzar la canción con el título que tiene, porque no quería que fuera tomado con una connotación negativa hacia las mujeres y más porque cuando estaba en proceso de desarrollo se estaban alzando la voz, pero la autora le pidió que dejara el título, puesto que en realidad lo que se expresa en el tema es el empoderamiento de las mujeres.

“A pesar de que el nombre pueda sonar un poco fuerte, es completamente lo opuesto; el nombre te llama la atención para escucharla y ver de qué se trata, esa es la idea, pero el tema trata de la mujer que es valiente, que es luchona, que es guerrera, que no le teme nada, que se puede enfrentar a cualquier situación en la vida. Porque cuando una mujer es segura de sí misma, se sabe y se siente bonita. Eso es algo que a mí en particular como hombre, me atrae mucho de una mujer”. Ya había trabajado con Dani anteriormente, es su amiga; sin embargo, el tema le llegó a través de su disquera Universal Music.

“Nos estamos yendo con la onda que el público está consumiendo, el reggaetón y la música urbana, y a mí me encanta la idea de estos estilos, porque de alguna manera han sido parte de mi carrera, así que estoy más que contento de poder interpretar este movimiento”. Pee Wee continuará desarrollando música nueva, “hemos aprovechado este tiempo de la pandemia para seguir dándole con canciones que ya teníamos en la mira, ya grabadas de hecho”.

Comparte que recibió la mezcla de un tema que está por terminarse y otra más que está lista. “Todo esto será para el año que viene”. Destaca que la música durante los días de confinamiento ha sido una gran aliada para la audiencia y para él como artista. “Sí ha sido un año complicado, muy desafortunado de muchas maneras, teníamos varias fechas cerradas en Centro y Sudamérica, también por México y todo se tuvo que poner en pausa hasta que todo pueda volver a la normalidad”. Al cierre de este 2020 expresa que se está analizando si se puede organizar algún evento digital.