“Al pie del Támesis”, un reflejo social y pasional de Latinoamérica

Llevar al espectador a las profundidades emocionales del ser humano es parte de la propuesta con la que Antonio Castro dirige “Al pie del Támesis”, obra teatral escrita por Mario Vargas Llosa, que este fin de semana engalanará al Conjunto Santander de Artes Escénicas con dos funciones protagonizadas por Azucena Evans y Martín Altomaro.

El montaje, que forma parte de las actividades de la IV Bienal Mario Vargas Llosa (en su segunda edición en Guadalajara), del 23 al 26 de septiembre, llega con la experiencia que Antonio Castro ha tenido ya al llevar la dirección de otras obras del peruano -ganador del Nobel de Literatura en 2010- como “La Chunga”, por lo que conoce a la perfección el tono con el que se tiene que trabajar a estos personajes que recorren, junto a al espectador, los claroscuros del pasado y el clamor social cuando se confronta a la realidad desde la perspectiva más personal.

“Desde el principio me llamó mucho la atención esta pieza para dos actores, que tiene muchas de las características de la obra de Vargas Llosa, es una obra que trata la tensión entre los deseos y el mundo de esta fantasía que está reprimida por el entorno social, por los prejuicios. Los personajes se debaten entre lo que quisieran hacer y lo que tienen que hacer”, comparte el director en entrevista con EL INFORMADOR.

La historia de “Al pie del Támesis” se desarrolla en una lujosa habitación de un hotel de Londres, recuerda Antonio Castro, al definir que el encuentro entre dos peruanos originarios del barrio de Miraflores, de Lima: “Sopas Bellatín” (Martín Altomaro) y “Raquel Saavedra” (Azucena Evans), permite abordar un carrusel de emociones, pues entre las anécdota y recuerdos que hacen coincidir a estos protagonistas, se abren diversas cajas, algunas colmadas de incertidumbre, dolor, alegría y reflexión.

“Es un mosaico muy amplio, porque la obra tiene muchos registros y eso es parte de su encanto. En el transcurso de ese encuentro se van rememorando muchos episodios de la vida, de la juventud de estos personajes, es un carrusel, porque hay momentos que son dolorosos, íntimos, penosos de confesar, hay cosas que son muy chistosas. La obra se va desdoblando en muchas direcciones distintas, es muy impredecible”.

Antonio Castro destaca que para esta producción de “Al pie del Támesis” no fue necesario adaptar o tropicalizar algún elemento de la obra original de Vargas Llosa -estrenada en 2008- al seguir proponiendo una reflexión actual sobre cómo las sociedades latinoamericanas, por ejemplo, abordan temáticas sociales que aún siguen limitando y poniendo en discusión el desarrollo humano propio y ajeno.

“No es necesario, porque toda esta realidad del hombre que encuentra mucha dificultad para verbalizar lo que siente, la sexualidad que vive a la sombra, es muy latinoamericana, se lee con mucha claridad, no necesitas que haya un código postal nuestro para saber que también habla de nosotros”.

Aunque los pilares temáticos de “Al pie del Támesis” permiten al espectador cierta identificación emocional, Martín Altomaro, quien da a vida a “Sopas Bellatín”, puntualiza que este personaje es totalmente lejano a él, por lo que ha representado un reto especial sobre el escenario.

“Mi personaje no ha sido complicado, pero sí un reto especial porque es muy distinto a mí, de cómo entiende y ve las cosas, cómo lo hace, cómo es. Sí lo he tenido que acatar por diversos lados el nivel de interpretación que me ha costado trabajo entender por qué hace determinadas cosas, ha sido tratar de hacerlo propio y mío”.

Azucena Evans, quien ha llevado la batuta recientemente de obras tapatías como “Mujer sin Vuitton” junto a Karina Hurtado, resalta los desafíos que los personajes y narrativa de Mario Vargas Llosa propone en este montaje, en el que encara a “Raquel Saavedra”, una mujer que la ha llevado a un nuevo proceso de interpretación y apropiación del escenario.

“En coincidencias hay muy pocas, pero quizá humanamente tengo ese deseo que tenemos los seres humanos de seguir adelante, de enfrentar la vida, de ser positivo, de la necesidad que tenemos los seres humanos de ir en contra de ese huracán del país en donde vivimos, con todo este montón de prejuicios con los que crecimos. Para mí ha sido muy complejo, he tenido que tener la mente muy abierta, estar siempre muy atenta a lo que instinto me dice, es un personaje muy humano y complejo”.

Tras el estreno que “Al pie del Támesis” tendrá en Guadalajara con la dirección de Antonio Castro, la producción dará inicio su temporada fija durante octubre en Ciudad de México para regresar nuevamente a la capital tapatía para sumarse a la actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) con una función especial.

A la par de esta gira, Antonio Castro ya trabaja en la dirección de “Hotel Nirvana” de Juan Villoro, sobre la estancia del escritor Timothy Leary en México; por su parte, Martín Altomaro se mantendrá en la temporada de “Al pie del Támesis”, en tanto que Azucena Evans hará lo mismo alternando los preparativos para la gira que planea en 2022 con “No te vayas Pedro”, producción de Nacho Bonilla.

“Al pie del Támesis”, de Mario Vargas Llosa con dirección de Antonio Castro, con producción de Cultura UDG y la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura. Funciones: sábado 25 de septiembre a las 20:00 horas y domingo 26 de septiembre a las 18:00 horas. Boletos: 250 pesos acceso general. Más información en conjuntosantander.com

