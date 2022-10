Aislinn Derbez: A la actriz le gustaría embarazarse otra vez

La famosa actriz, Aislinn Derbez confiesa que a pesar de que su matrimonio con el también actor y padre de su hija, Mauricio Ochmann, sigue apostando por el amor e incluso expresó su deseo de ser madre por segunda ocasión.

Pese a que la actriz enfrentó retos y un embarazo complicado con su hija Kailani; y haber revelado que desde enero de este año terminó su relación con el conocido influencer Jonathan Kubben; no descarta la oportunidad de buscar un segundo bebé.

Aislinn, quien actualmente tiene 36 años de edad, se siente preparada para enfrentar la aventura de tener un segundo hijo, pues expresa que si bien es un reto y un sacrificio tan grande la aventura de la maternidad; "es el precio que tienes que pagar por algo tan valioso" y ha sido su hija quien la ha ayudado a crecer en ese aspecto, sacándola de su zona de confort y con nueva forma de ver la vida.

Asimismo, Aislin siempre se ha mostrado partidaria de develar las cosas difíciles de la maternidad en vez de romantizarlas. Anteriormente, expresó que sufría miedo constante de llegar al parto debido a que en su familia las mujeres habían tenido malas experiencias en cuanto a su salud.

Con el historial familiar, ella decidió informarse e incluso impartió talleres junto a su expareja, pero esto no logró evitar que ella padeciera dificultades. "Nos pusimos a tomar talleres Mauricio y yo, me terminó pasando todo aquello que me daba miedo, que yo no quería; después de 30 horas de labor en casa no pude dilatar, me sentía fatal.

Tuve un parto en el hospital bastante caótico", dijo en su pódcast "La Magia del Caos". Ahora la actriz demuestra en sus redes sociales, lo contenta que está de convertirse en madre y compartir su vida con su niña kailani.

