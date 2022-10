José Eduardo Derbez y el conductor Paul Stanley protagonizaron un incómodo momento durante una de las trasmisiones del programa "Miembros al aire" pues ambos hicieron comentarios, con un toque de humor negro, relacionados con sus familias.

Pese a que en los capítulos, los famosos han demostrado tener una buena relación, ya que bromean y juegan entre ellos, en ésta ocasión la interacción dejó a Raúl Araiza, Yordi Rosado, "El Burro" Van Rankin y a Mauricio Castillo perplejos.

Todo comenzó cuando el tema a discutir entre los presentadores eran las herencias y Paul interrumpió la conversación para hacer el comentario a Derbez.

"...y luego también ha de estar cabrón estar pensando en qué te va a dejar tu papá cuando saben que todo se lo va a dejar a los hermanos que si quiere ¿no?", dijo el presentador, lo que dejó sin palabras al hijo del comediante Eugenio.

Al momento, el resto de sus compañeros comenzaron a reír, sin embargo, el actor no perdió la oportunidad de dar su punto de vista: "...o a los que sí aceptaron en vida, ¿no?", contestó, en referencia al fallecimiento de Paco Stanley en 1999.

Una respuesta que al parecer tampoco se esperaba el conductor, puesto que vio con asombro a Derbez y expresó: "Ohh".

Pero los demás conductores sólo se quedaron con media sonrisa viendo el momento y expresaron que había estado fuerte. Al final, los artistas acordaron ya no hacer ese tipo de comentarios.

"Ya no hay que llevarnos así", dijo entre risas Paul y Derbez también dijo: "No, ya no hay que llevarnos así de pesado".

Posteriormente el experto en el tema que estaba acompañándolos cambió la conversación.

MF