"Ahora todo es más terrorífico": Sam Neill

Con el estreno hoy en cines de “Jurassic World: Dominion” (2022), se reintegran al reparto los personajes originales de la primera cinta de 1994, entre ellos el “Dr. Alan Grant”, interpretado por el actor australiano Sam Neill quien, respecto de volver a encarnar al paleontólogo, asegura en entrevista que “no puedo estar más entusiasmado de que me hayan solicitado regresar para trabajar con mis viejos amigos en una franquicia de la que siempre me ha gustado —y he estado orgulloso de— ser parte. Por eso le escribieron su parte a mi viejo personaje, que aún puede más o menos correr si debe emprender la huida” (risas).

Sobre su personaje, Neill comparte que la paleontología no es exactamente de su interés, “creo la arqueología me viene mejor, me atrae más la historia en todas sus variantes. Mi espíritu científico no es el mejor porque no me ayudan las matemáticas y, así, creo la paleontología no es lo mío, aunque me sorprende la gran cantidad de correos electrónicos que recibo por hacer el papel de ‘Alan Grant’”; sin embargo, el australiano admite que el paleontólogo es un gran personaje al que ve como “un poco gruñón, pero es buen tipo en lo general; alguien común con un sombrero muy bueno (porque vaya que tiene un buen sombrero)”.

Reencuentro con viejos amigos

En la historia Neill se reencuentra con la “Dra. Ellie Sattler” (Laura Dern), con quien su relación se remonta a la primera película de “Jurassic Park” (1994), que ahora se liga al episodio final de esta saga; ante eso, Neill dice que “muchas veces hay una historia de amor como una subtrama en esta serie de películas, algo que se percibe más en esta nueva cinta, porque son dos personales —’Ellie’ y ‘Alan’— que tienen mucho en común”.

Así, en lo que se refiere a actuar al lado de Laura Dern de nuevo, Sam Neill afirma que ella y él “siempre nos hemos llevado bien, y nos gusta trabajar juntos; así que reunirme en este nuevo largometraje con ella fue muy placentero, no solo es una gran amiga sino una actriz imaginativa, vivaz, responsable y adaptable. He trabajado con ella en tres ocasiones, y es una de mis mejores experiencias”.

De esta forma, es un privilegio que el público puede ver otra vez en pantalla, juntos, a los protagonistas de la cinta original ahora en “Jurassic World Dominion” (2022), pues Jeff Goldblum regresa como el “Dr. Ian Malcolm” para completar el divertido triángulo de personajes; ante ello Neill indica que “‘Alan Grant’ e ‘Ian Malcolm’ mantienen una relación amor-odio que es divertida; y creo que entre Jeff y yo hay algo similar porque aunque lo aprecio, a veces me vuelve loco, porque soy una persona tranquila y él nunca se calla, yo hablo poco y él satura el aire con su conversación. Ahora, adoro su capacidad para trabajar, porque cuando viene de buen ánimo todo es mejor”.

Algo que no imaginaba

La franquicia, con un éxito enorme a nivel mundial, resulta hoy sorprendente para el actor porque “hace tres décadas, nunca hubiera imaginado que estaría a estas alturas hablando sobre una sexta cinta de la serie. En aquel entonces yo estaba en Hawái, emocionado por estar en una película de Spielberg, sin saber por qué. Y ahora estamos acá, de nuevo”.

Este éxito global y permanente, Sam Neill lo atribuye a que “en aquel tiempo, Steven Spielberg sentó las bases para lo que podría ser: siempre hubo un elenco de primera, una historia tanto para niños como para adultos (algo no tan común), excelentes villanos, en fin, muchas personas contribuyen a la calidad del filme. Ante todo, se trata de una gran aventura y, esta última, quizá sea la mejor de todas”.

Producción y recesos

En cuanto a la historia en esta nueva aventura, con dinosaurios liberados por todo el planeta, el actor encara el reto y lamenta la situación de su personaje: “Pobre, cada vez que lo requieren en estas situaciones debe resolver aquello para lo que no está preparado, y ahora todo es más terrorífico de lo que había experimentado. Si sobrevive a esta historia, deberá entrar a terapia para superar el trauma, aunque primero debe sobrevivir”.

En lo que se refiere a la filmación, Neill destaca que no se parece a nada que haya hecho antes, “porque el rodaje inició y también la pandemia, todo se detuvo. Al mismo tiempo, no sabíamos si volveríamos a trabajar, aunque el regreso implicó circunstancias restrictivas: vivimos juntos por casi cuatro meses, en un hotel, sin contacto con el exterior salvo por los teléfonos móviles. Nos apoyamos mutuamente, así que fue bueno que nos lleváramos bien (para no enloquecer), y ahora forjamos amistades para toda la vida, en una producción épica que se distinguió por compensar nuestra labor”.

Un director excepcional

En cuanto a la labor en dirección de Colin Trevorrow, el actor australiano piensa que “ha hecho un trabajo extraordinario, no había participado antes en una cinta de acción con estas características; Colin es un director excepcional y ha logrado algo excepcional con esta cinta y, como lo considero mi amigo, me enorgullezco por él”.

En estos términos, interactuar en la película con dinosaurios no fue algo desconocido para Neill, “teníamos cerca de 120 sets y seres tridimensionales, por eso la combinación entre animatronics y efectos generados por computadora (CGI) consigue dar una impresión de realidad que de otra manera no se puede. No es una pantalla verde e interactuar con el aire; los dinosaurios están ahí”.