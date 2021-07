África Zavala y Horacio Pancheri buscarán "Vencer el pasado"

Luego de tomarse un tiempo para realizarse como madre y pareja, la actriz mexicana África Zavala regresa a la televisión con el melodrama “Vencer el P@sado”, producción de Rosy Ocampo. Este proyecto es la continuación de “Vencer el miedo” y “Vencer el desamor”, historias que abordan temáticas más reales y que también toman como contexto la sororidad entre mujeres.

África será “Fabiola”, la villana de esta trama que arranca hoy en punto de las 20:30 horas: “Estoy contenta de estar en este proyecto y con un elenco tan padre y más emocionada porque tengo un personaje distinto a todos los que he hecho. Estoy haciendo a una villana y yo creo que se van a sorprender de verme diferente, siempre me ha gustado tener retos en mi carrera y no enfrascarme en algún personaje”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR.

África describe a “Fabiola” como una mujer muy fuerte que no quiere casarse, ni tener hijos: “Es la antítesis mía, no tenemos nada que ver y eso fue lo que más me atrajo. Yo tengo un bebito y estoy en un momento muy diferente a ‘Fabiola’. Adelanta que les hará un poco la vida imposible a las heroínas de esta historia encabezada por Erika Buenfil y Angelique Boyer.

“Esta es una historia original que habla mucho de lo que ahora está pasando en las redes, como el ciberbullying”, pero también se ve la unión entre mujeres, “eso atrae mucho porque aunque las mujeres sean tan diferentes entre ellas, se unen para ayudarse y tratar de ser mejores; obviamente ‘Fabiola’ no es el caso, yo las voy a hacer sufrir a todas”. Sin embargo, “Fabiola” también es un ser con matices, “ella tiene una razón para ser como es, no viene de la nada, ella ama su papá, quiere ser como él y no piensa que es mala, simplemente es lo que aprendió”.

Goza la maternidad

Otra de las razones por las que África es la villana de la trama, es porque puede tener el tiempo para convivir con su hijo. Se ha gozado esta faceta de ser madre, pero sí comparte que el regreso al trabajo ha sido de retos por el tema de la pandemia:

“Extraño a mi bebé, salgo corriendo y estoy con él, hay que cuidarse muchísimo, pero al final amo mi trabajo y con todo y todo hay que echarle todas las ganas”.

Sobre cómo vive la maternidad en momentos donde a las mujeres se les critica por posponer sus actividades profesionales para realizarse en otras áreas como la personal, pero que también se les critica por trabajar mientras cuidan a sus hijos, señala África que ella lo lleva con calma. “Una cosa que he aprendido justamente es que la gente te va a criticar por eso o por lo otro.

Entonces, yo he aprendido a relajarme y a confiar en lo que dice mi corazón. Al final yo estoy con mi bebé todo el tiempo, son unas horas las que no estoy con él, además hay días donde no tengo llamado, porque el personaje me da tiempo de estar con él, si yo hiciera un protagónico, pues ahí sí no tendría tiempo para estar con mi bebé”.

Las mujeres que se convierten en madres a menudo son juzgadas por el físico, por su cambio de hábitos, o porque no se les puede permitir fallar, pero África, comparte que como todo ser humano, las mujeres que son madres también tienen sus días malos, tristes o de ofuscación y también es muy válido sentirse así: “A veces estás triste, estás cansada, no duermes porque estás amamantando, son etapas difíciles, pero está bien que puedas llorar, que puedas estar cansada y que no pasa nada, son cosas normales”.

HORACIO PANCHERI. El actor se pone en la piel del villano: “Alonso”. CORTESÍA/ TELEVISA

El melodrama es por mucho uno de los géneros narrativos que más apasionan a Horacio Pancheri, quien de cara al estreno de su nuevo protagónico “Vencer el pesado” comparte su entusiasmo por regresar a la televisión con una nueva telenovela, que si bien conserva la esencia tradicional, ahora apuesta por la modernización de sus ejes temáticos principales.

Pancheri puntualiza que su nuevo personaje “Alonso”, será un villano particular, que si bien sacará lo peor de su empatía, también demostrará que este tipo de historias cada vez se acercan más a la vida real con giros importantes sobre cada una de las acciones de la historia que ahora protagoniza junto a Leonardo Daniel, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Érika Buenfil, África Zavala y Ferdinando Valencia, entre otros, bajo la producción de Rosy Ocampo.

“Estoy muy contento por lo que está pasando, de regresar a las telenovelas, porque el año pasado estuve haciendo ‘La mexicana y el güero’, pero fue una participación especial y ahora estaré desde el principio hasta el final. Estoy muy contento con la producción, con Rosy Ocampo, con los compañeros del set, agradecido de estar en pandemia, gracias a Dios”.

Horacio resalta que la dinámica de filmar en un contexto como la pandemia ha sido una experiencia especial; sin embargo, puntualiza que cada una de las producciones a las que se ha incorporado toman con rigurosidad los protocolos sanitarios para grabar con atención y cuidado cada una de las escenas que el público podrá ver a partir de hoy.

“‘Alonso’, mi personaje, viene con todo, van a odiarlo, porque es súper cínico y malo, le hicieron cosas malas, pero por eso es malo, así que el público sabrá entenderlo, pobrecito. Estoy contento de hacer esta novela, que es la tercera de esta saga, a las primeras dos les fue muy bien, así que esperamos que esta tercera no sea la excepción, es un gran elenco y estamos trabajando muy fuerte”.

El actor hace hincapié en los moldes que “Vencer el P@sado” romperá al abordar temáticas de actualidad como el linchamiento digital y prejuicios y estándares sociales a las que son sometidas las mujeres y cómo la familia y sociedad en general reaccionan ante situaciones complejas.

“Es una historia muy actual, son temas que pasan hoy en día, al final de cada capítulo te deja un mensaje, que te deja pensando. Está muy interesante el concepto, la historia y la forma de contarlo, yo nunca había hecho algo así en televisión y me encanta, lo aplaudo”.

Va por más intensidad

A la espera también del estreno de la nueva temporada de “El juego de las llaves”, por la plataforma de Amazon Prime Video, Horacio Pancheri adelanta algunas de las sorpresas que tendrá su personaje “Valentín” y que se ha convertido en uno de sus principales retos interpretativos de su trayectoria.

“A ‘El juego de las llaves’ le fue muy bien, y la verdad es que es una serie que me encantó hacer, porque es mi primer personaje homosexual que me tocó interpretar, lo hice con muchas ganas, con mucho respeto”.

Horacio comparte que la experiencia de dar vida a “Valentín” ha sido más que agradable, pues el público se ha identificado con los desafíos que enfrenta en esta historia, que si bien apuesta por los toques de comedia, también explora terrenos y emocionales realistas que se viven día a día.

“Lo lindo de todo, es que la gente te escribe y te dice que gracias a este personaje pudieron ‘salir del closet’, eso es lo lindo de poder actuar, el dejar un mensaje, que sean felices y vivan la vida. Esta temporada dos se viene muy fuerte, ‘Valentín’ se abre 100 por ciento, entran personaje nuevos, mientras él sigue peleando con el pensamiento retrograda de su papá, lo enfrenta”, agrega.

MQ