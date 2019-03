Affleck rebasa sus límites y prueba el streaming

Ben Affleck deja su fase de “Batman” y comienza una nueva etapa en su vida donde apuesta por las plataformas de streaming.

Así es, el actor decidió quitarse la máscara después del filme “La Liga de la Justicia” en 2017 y, si bien aún no anuncian al nuevo Caballero de la Noche, dejó esa fase en el pasado.

Ahora protagoniza “Triple frontera”, que estrena este 13 de marzo en Netflix y que relata una historia de cinco hombres que pertenecen o en algún momento formaron parte de las fuerzas especiales, pero no se encuentran en el mejor momento de sus vidas; se les presenta una oportunidad de acabar con “Lorea”, un gran narcotraficante de América Latina que posee una cuantiosa fortuna, por lo que dejan de lado sus valores para tener un beneficio personal, uno que dará a sus vidas un giro de 180 grados, al no resultar la misión como la planearon.

El elenco está conformado por Oscar Santiago, Pedro Pascal, Garrett Hedlund, Charlie Hunnam y Adria Arjona.

Ben comentó que le gusta ver películas en la plataforma de streaming con su familia y, como integrante de la industria fílmica, considera que este servicio tiene un gran futuro.

“Que sea parte de esta película no cambia mi perspectiva, uno hace lo mejor que puede… El mundo del entretenimiento cambia y la industria está intentando entenderlo; en mi caso es nuevo para mí, no importa para quién trabaje, mi meta es hacer lo mejor posible. El negocio ha atravesado amenazas en el pasado y ha sobrevivido; no sé exactamente cómo será en el futuro, pero Netflix es un competidor muy fuerte”, señaló el actor.

Affleck, quien cuenta con dos premios Oscar por Mejor guion original (1998) con “Mente indomable” y Mejor película (2013) con “Argo”, dará vida a “Tom Davis”, un veterano de guerra en “Triple frontera”.

Además de este filme, protagonizará “The last thing he wanted”, al lado de Anne Hathaway, que estrena este verano.

Deja atrás sus problemas

Affleck inicia además un nuevo periodo en su vida y en su carrera después de atravesar por complejas situaciones, como un proceso de rehabilitación para superar problemas de alcoholismo y su divorcio con la actriz Jennifer Garner.

En el programa estadounidense “Today show”, compartió que no le molesta hablar de su alcoholismo y de igual forma reconoció que aún ama a su ex pareja, pero aclaró que la única relación que comparten es su responsabilidad como padres y que la actriz desempeña un rol excelente de madre.