Adrián Marcelo finalmente revela qué detonó la furia de Chessman

Adrián Marcelo es una personalidad que constantemente se encuentra en la polémica, tanto por sus polémicos comentarios, como por el contenido que comparte en sus videos.

Esta última ocasión, no obstante, Adrián Marcelo regresó a los reflectores de la controversia a causa de un golpe que recibió en plena entrevista, y el cual le fue propinado por el luchador Chessman, de la Triple A. Adrián Marcelo finalmente compartió qué fue lo que ocasionó la reacción del jugador.

"Yo tuve que preguntarle a alguien quién era él, el de rojo, porque con quien yo iba era con Mr. Iguana. Mi pinche error fue hablar con él (Chessman)", aseguró Marcelo.

¿Cuál fue la razón que provocó el golpe?

Aunado a ello, el comediante dijo que llegó con el luchador de forma tranquila; sin embargo, consideró que le molestó una palabra.

"Mi Chessman, ¿no te programaron o qué onda?" —preguntó Adrián Marcelo. "¿Perdón quién eres tú?", responde Chessman. "Soy Adrián carnal, tengo un canal", dice mientras le enseña su micrófono con su logo. "Mira para empezar no soy wey y háblame con respeto carnal", respondió el luchador molesto. Por su parte, Adrián contestó: "Carnal yo nada más te estoy cotorreando, así es la dinámica". Sin embargo, el conductor aseguró que contestó de manera agresiva: "tú eres el pinche influencer ese barato".

Aunado a ello, el comediante para calmar los ánimos le responde: "Carnal no sé por qué te pones así, a mí la gente de mi canal sí me conoce yo te conozco". Así, el luchador continuó insultando a Adrián Marcelo hasta que no aguantó más y le dijo: "Aguas, que en una de esas te pego una desconocida". Fue así como Chessman le dio una bofetada en el cuello, dejándolo rojo de esa zona.

Triple A suspende al luchador Chessman

Aunque algunos aseguran que fue arreglado y otros se divirtieron con el momento, la empresa AAA, a la cual pertenece Chessman, ha anunciado que el luchador se suspenderá durante dos semanas. "Tras analizar lo sucedido con Adrián Marcelo en el evento The World is a Vampire, hemos llegado a la determinación de suspender a Chessman de toda actividad luchística por un periodo de dos semanas. La sanción será efectiva desde el día de hoy", comunicó la empresa Triple A.

FS