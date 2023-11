Adiós, "pequeño demonio": Homero ya no ahorcará a Bart en "Los Simpson"

Los Simpson, serie creada por Matt Groening, le dice adiós a uno de sus gestos icónicos. Y es que durante el tercer episodio de la temporada 35 se hizo evidente que Homero dejará de estrangular a Bart.

Sin lugar a duda, una de las escenas emblemáticas de la animación ocurría entre padre e hijo, cuando Homero utilizaba la frase "pequeño demonio" para reprender al personaje tras cometer alguna travesura. Sin embargo, dicho gesto fue criticado por fomentar la violencia en el núcleo familiar. Así, los productores de la caricatura han decidido eliminarlo luego de 754 episodios, generando sorpresa entre los fans.

Ver a Homero estrangular a su hijo era motivo de risa cuando la serie vio la luz, pero los tiempos han cambiado. En el episodio "McMansion & Wife", el padre de Los Simpson dejó en claro los motivos por los que ya no ahorcará a su hijo. En el tercer capítulo de la temporada 35 hay una escena en que una familia se muda al vecindario. Homero y Marge dan la bienvenida a Tyler, el nuevo inquilino, quien les da un apretón de manos.

En seguida, el vecino le dice a Homero que tiene mucha fuerza en la mano y el líder de la familia Simpson responde "¿Ves, Marge? Estrangular al niño (Bart) valió la pena... Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado". De esta manera quedó en claro que los fanáticos de Los Simpson ya no volverán a ver el gesto distintivo en las peleas entre Homero y Bart. Sobra decir que el guiño se convirtió en un emblema desde que la serie se estrenó en 1989.

Pese a que se hizo evidente la eliminación de dicha escena en el episodio "Mansion & Wife", la realidad es que desde la temporada 32 cada vez aparecían menos referencias a la violencia entre padres e hijos. La última ocasión en que el popular personaje reprendió a Bart Simpson ahorcándolo ocurrió en el capítulo "The Winter of Our Monetized Content" de la temporada 31, a partir de entonces se volvió menos frecuente en las discusiones de familia.

FS